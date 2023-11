Detaliul din trecutul Danei Budeanu de care puţini au habar. Ce acuzaţii i se aduc tatălui ei, Adrian Guțilă

Nu mai are nevoie de nicio prezentare, este una dintre cele mai cunoscute femei din showbiz-ul de la noi din țară. Există însă un detaliu din trecutul Danei Budeanu de care puțini au habar. Află ce acuzații i s-au adus tatălui său, Adrian Guțilă.

Dana Budeanu nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este una dintre cele mai cunoscute femei din România. După ce s-a retras din televiziune, a cucerit mediul online, emisiunea sa, „Verdict”, strânge cu fiecare ediție un număr impresionant de vizualizări. Își exprimă opiniile liber, fără să țină cont de reacțiile pe care afirmațiile sale le pot genera.

În ultimii ani, și-a mutat atenția și către lumea politică, criticând aspru, când este cazul, deciziile luate de cei de la putere, ea realizând radiografii îngrijorătoarea ale societății în care trăim.

Dana Budeanu este însă foarte discretă în ceea ce privește viața sa personală. Este mama a două fete gemene, de care este cât se poate de mândră, dar pe care nu le expune în mediul online. De asemenea, are o relație specială cu părinții săi, emoțiile o copleșesc de fiecare dată când vorbește despre ei.

Un detaliu mai puțin cunoscut despre trecutul brunetei este legat de tatăl său. Cu ceva ani în urmă, Adrian Guțilă a fost implicat într-un scandal de dare de mită.

O firmă la care tatăl Danei Budeanu ar fi fost asociat apare într-un raport ONU, pe lista celor acuzate că au dat mită în Irak pentru petrol.

În raportul întocmit de organizație privind programul „Petrol contra hrană” apar mai multe companii care au făcut afaceri cu Irakul pe timpul regimului condus de Saddam Hussein, printre care: Rompetrol, Bulf Oil si Hash Ro Shipping Oil SRL, Upetrom 1 Mai Ploiesti, UPET Targoviste, PCC Sterom Campina, Romtek Special Industries, Petrotub Roman, Black Sea Technochim, Electronum, General Turbo, Sancamex.

Dana Budeanu are doar cuvinte de laudă pentru părinții săi. Cu ceva timp în urmă, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, a dezvăluit că a sa familie a trecut prin momente foarte grele în timpul regimului comunist.

„Provin dintr-o familie ai cărei părinți au fost discriminați EXTREM, pentru ca aveau «dosar prost»… am crescut superb, în iubire infinită și necondiționată, cu o mamă și un tată plini de povești de viață fantastice și tăceri la fel… m-au crescut niște părinți care au tăcut cândva, ca astăzi eu să pot vorbi cât vreau… m-au crescut niște oameni superbi, unici prin cât amar au dus în spate și-n suflet, fără să ne arate nouă, copiilor, nimic… și așa am făcut și eu cu fetițele mele, carora nu m-am plâns o dată şi cărora le am spus că totul este numai fericire şi iubire şi univers infinit… că aşa mi-au spus mie bunu şi buni, care-s pentru mine şi pentru ele nişte SFINŢI…

Am crescut cu poveşti superbe despre evrei, despre români, despre unguri, despre ţigani, despre ţărani, despre comunişti, despre liberali, despre securişti, despre miliţieni, despre bătrâni în egală măsură şi mereu intercalate şi cumva continuându-se una pe alta… am crescut într-un echilibru despre viaţa, despre lume, despre oameni… am crescut atât de frumos, încât nimeni nu-mi poate fura sufletul vreodată…”, scrisese Dana Budeanu pe contul ei de Facebook.