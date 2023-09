Ce o deranjează pe Dana Budeanu în familiile din zilele noastre: ‘A ajuns o rușine să fii femeie’

Dana Budeanu a făcut o serie de dezvăluiri în cadrul podcastului ”Pe drept cuvânt”, al cărui gazdă este Florentin Țucă. Diva a vorbit deschis despre viața sa. Din acest podcast, nu au lipisit, însă, nici opiniile controversante pe care vedeta le are vis-a-vis de anumite subiecte.

Părinții Danei Budeanu au fost mereu preocupați de educația acesteia. Astfel că, aceștia au decis că fiica lor să studieze economia. De celalată parte, criticul de modă susține că-și dorea să studieze pictura. Cu toate acestea, Dana Budeanu nu are nimic de reproșat părinților săi ci din contră.

”Sunt un copil fericit, cu copii, care a studiat Managementul Economie și Integrare Europeană în special pentru că așa a vrut tata. Poate așa se va înțelege discrepanța imensă între ceea ce am studiat și ceea ce am practicat după. Nu regret, eu voiam să fac pictură, dar consiliul de familie format din tata a hotărât că nu.

Nu sunt un copil traumatizat, nu. Noi ne-am respectat părinții, am luat în considerare ce au spus ei. Nu am fost traumatizați că ni se cereau note bune, că purtam uniforme. Am suferit că nu am mai pictat și că nu am stat în atelierele marilor artiști unde am avut onoarea să stau și să mă pregătesc, la marele pictor Mărginean, care m-a descoperit prin soția lui talentată. Aceștia erau profesorii înainte de la școli!”