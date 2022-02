Detaliile neștiute despre relația dintre Marina și Daniel Nițoiu. Ce a dezvăluit știrista de la Prima TV EXCLUSIV

Ea prezintă, de luni până joi, știrile sportive din cadrul jurnalelor Focus de la Prima Tv, iar el este unul dintre jurnaliștii și prezentatorul rubricii Meteo de la Pro Tv. Cu toate că sunt „rivali” pe micile ecrane, Marina și Daniel Nițoiu nu au fost niciodată în competiție, ba mai mult se susțin atât de tare în toate deciziile pe care le iau, astfel încât au reușit să treacă cu brio peste cei trei ani în care au stat despărțiți din cauza job-ului.

Marina și Daniel Nițoiu au reușit de fiecare dată să nu amestece locul de muncă cu viața lor personală. Deși sunt angajați în posturi diferite și la un moment dat ambii au prezentat rubrica Meteo, când au ajuns în sânul familiei au evitat să vorbească despre locul de muncă.

Locul de muncă nu este un criteriu în viața lor de familie, dovadă că, în momentul în care Marina a primit o ofertă de a lucra în Viena, la un post de radio românesc, Daniel Nițoiu a fost primul care a încurajat-o să facă acest pas, cu toate că era conștient că vor avea o căsnicie la distanță.

„Am locuit o perioadă în Austria, la Viena. Am făcut parte dintr-un proiect internaționl de radio. Tehnologia de astăzi te ajută mult când nu ești fizic lângă cei dragi. În plus, veneam destul de des acasă. Făceam naveta București-Viena aproape săptămânal iar după un timp distanța și toate aceste drumuri deveniseră greu de suportat și am luat decizia de a renunța la proiectul din Viena și de a mă întoarce în țară.

Relația la distanță i-a făcut să fie și mai uniți, iar motivul pentru care a decis să vină acasă a fost dorul, nu pentru că a simțit în vreun moment că va ajunge în punctul în care căsnicia lor va avea de suferit. Cei doi au știut cum să-și gestioneze timpul astfel încât să nu simtă că sunt la o distanță de 1000 de kilometri.

Iar vacanțele erau mai dese pentru că ne organizam mult mai bine timpul liber și profitam mult mai mult de el. Cred că în perioada în care am stat la Viena am fost în cele mai multe city-break-uri”, ne-a mai spus Marina, completând că povestea lor de dragoste a început încă din băncile facultății, iar de 10 ani formează oficial o familie.

„Noi am rămas la fel indiferent de distanță. Chiar dacă o perioadă nu am locuit împreună zi de zi, obiceiurile noastre nu s-au modificat, doar le-am adaptat la noile provocări. Cina tot timpul o luam, sigur, pe video call (nr. râde).

Televiziunea a atras-o mereu iar primul ei job a fost la TVR, chiar prezentator de știri sportive, astfel că mutarea de la rubrica Meteo la pupitrul Știrilor Sportive a venit firesc.

În fiecare zi, de la ora 18:55, telespectorii au ocazia să urmărească un jurnal de sport complet pregătit de o întreagă echipă. Sunt știri muncite, scrise de oameni pasionați pentru care sportul înseamnă totul. Eu am să vă întâmpin cu căldură și cu voie bună mai ales că am să aflu „prima” rezultatele echipelor mele preferate”, ne-a povestit jurnalista.

„Cred că am fost omul potrivit la momentul potrivit iar această promovare a venit în mod natural. Întotdeauna am fost pasionată de tot ce ține de sport…iar primul meu job în televiziune a fost de prezentator de știri sportive. Practic, prima mea dragoste din televiziune a revenit în viața mea.

Așa cum era de așteptat, nu este deloc străină sportului, fiind de mică pasionată de tot ce înseamnă mișcare în toate formele ei. Chiar și acum, când nu mai dispune de la fel de mult timp ca în copilărie, Marina are grijă să practice sport.

„De-a lungul anilor am practicat mai multe sporturi. Când am fost mică părinții m-au dus la gimnastică, apoi în școală am făcut handbal. Dar tot timpul am făcut sport doar de plăcere. Acum fac echitație. Deja merg de ceva timp iar bucuria pe care mi-o aduce acest sport este foarte mare. Mă deconectează total de la orice altceva și mă face să mă simt cu adevărat liberă”.