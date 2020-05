Denise Rifai, despre relația pe care a avut-o cu un mare lider PSD. Practic, a fost AS-ul ei în carieră

Denise Rrifai a evitat până acum să facă declarații despre viața sa personală. Prezentatoarea a pus acum la dispoziție fanilor săi detalii despre relație pe care a avut-o cu un lider al Partidului Social Democrat.

Denise Rifai este una dintre chipurile cunoscute de români datorită locului bine înrădăcinat pe care l-a avut la pupitrul de la Realitatea. Cu toate astea, a dorit ca viața sa personală să rămână în umbră. Invitată la Teo Show, Denise Rifai a făcut dezvăluiri bombă despre viața sa. Aceasta a vorbit despre începutul carierei sale în presa românească și a oferit și mici detalii despre un bărbat care i-a dat mari emoții – un mare lider al PSD. Fosta vedetă de la Realitatea TV și-a amintit cu drag de Adrian Năstase…care a devenit omul potrivit la locul potrivit. La doar 23 de ani, pe vremea când era reporter în cadrul unui proiect TV nline, Denise primea șansa de a realiza un interviu cu social-democratul.

„Eram la un post de radio de muzică rock. Nici nu vreau să zic ce salariu am avut prima dată… Viața așa a fost. Radioul respectiv a fost cumpărat de Adevărul, pe vremea când trăia Dinu Patriciu, și aveau un proiect de tv online și m-au luat acolo. Eram eu – un singur reporter – și foarte mulți șefi, oameni foarte deștepți. Prima oară a venit Adrian Năstase. Am leșinat. Mi-am zis: cum să-i iau eu interviu lui Adrian Năstase?! Aveam vreo 23 ani. Acolo am învățat meserie foarte multă. După câteva luni de teren, au apărut ofertele de la televiziuni. Apoi am rămas doar la un post de televiziune”

