Denise Rifai a răbufnit! Ce a putut să spună, după ce a ascultat-o pe Dana Budeanu: ”PSD s-a scos!”

Atât Denise Rifai, cât și Dana Budeanu, sunt recunoscute pentru un limbaj, să-i zicem, ”non-conformist”, și amândouă, nu de puține ori, au ajuns în vizorul presei cu diferite scandaluri în direct, sau comentarii ”inteligente” postate pe rețelele de socializare.

Creatoarea de modă Dana Budeanu a susținut rubrica de fashion în cadrul emisiunii de zi ”Vorbește Lumea” de la PRO TV până joi, când stația a anunțat încetarea colaborării cu cea care s-a autointitulat, acum ceva vreme, stilistul vedetelor. Decizia a venit în urma mesajului postat de ea, distribuit ulterior de Gabriela Firea, în care lua în derizoriu inițiativa ”Dăruiește Viața”, care construiește din donații un spital în București pentru copiii bolnavi de cancer. Aceasta a acuzat că cele două fondatoare, Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu, sunt interfața lui Vlad Voiculescu. PRO TV a transmis că nu se asociază cu astfel de principii, drept pentru care a tras cortina peste rubrica designerului.

După acest episod Dana Budeanu și-a mutat ”opiniile” pe youtube, ca mai apoi, cei care au urmărit-o până acum pe YouTube, să o urmărească și în rubrica Verdict Politic, a celor de la stiripesurse.ro. Într-una din postările ei video, Dana Budeanu a dat de pământ cu PSD-ul, ca și când ar fi fost un analist politic de primă mână, lucru care a determinat-o pe celebra moderatoare a Realitatea Plus să ”explodeze” pe pagina sa de facebook și să o critice pe stilista, devenită peste noapte și analist politic.

”Eeeee… Hai că PSD s a scos ! S a scos Bine de TOT, CHIAR!!!!! Ce coană Veorika, ce coană Firea, PSD ŞI A GĂSIT ŞEFA MARE DE TOT! Şefa Şefelor ! Şefa şefelor şi a broşelor, ea toată e! Ştiţi că mai demult vă povesteam ca doamna Viorika, şefa mare când era la Palatul Victoria, ţinea miniştrii la uşă cu orele căci avea Treabă multă şi Importantă!… adicătelea şedea la ore de tacla şi de taifas vestimentar cu stilistul personal. Nu am dat nume atunci că nu era cazul.

Mai ales că dincolo de revoltă firească apropos de de unde are veorika atâta “coco” pentru ţinutele impresionante, cert era că femeia era realmente ffff bine îmbrăcată. Acum însă, situaţia se complică. Unsă aliat în lupta pt psd a doamnei Primar, coana Găbița de la Capetală, stilista revine în forţă de această dată şi de pe o cu totul şi cu totul Altă poziţie. Acum expertă şi Mare cunoscătoare în ale politicii şi mai cu seamă în ale Psd, pusă pe treabă – iese şi trage de urechi toţi liderii psd şi le conferă acestora un aer de “mikiduti”. Mai mult, cu un limbaj cumva colocvial-birjareste, stilista îi trage nominal de urechi pe “mikiduti” şi le cere să facă ordine şi curăţenie la partid. Ştie stilista noastră şi cu presa, şi cum se face comunicarea, le ştie pe toate şi le ştie bine de tot. Acum am înţeles abia. Orele de styling cu Viorika erau de fapt meditaţii la politică. Iar Viorika de aia se exprima biata atât de greu, ca Şefa ei, stilista, are un mod chipurile “lucrat”, “aparte” de exprimare. Vă pun o mostră mai jos: “PROBLEMA CUCAMPANIA BRÂNCUŞI NU E CA S A DAT CAŞCAVAL ETC, PÃ INFLUENCEREALA, VEDETE ETC, CA ASTA I VIAŢA, DÃ LA IAURT, LA CHILOŢI ŞI MAI NOU ŞI PÂNĂ PÃ CULTURĂ, TOTU’ SÃ VINDE PÃ BANI! CASCAVALU TREBUIE CHELTUIT AIA E, PÃ PARANDARAT CUM SE FACE, ASTA E.. ŞI CUMINŢENIA PĂMÂNTULUI TOT ACOLO E, BANII NU SE ŞTIE!.. DA N COLO DE MIZERIE… SUNTEŢI NIŞTE ABULICI PRĂJIŢI DE INSTAGRAM ŞI DE BUGETE ÎMPĂRŢITE PENTRU ORICE… ŞI PENTRU BRÂNCUŞI… TERMINAŢI CU MIZERIA ASTA DÃ NET CU INFLUENCEREALA ŞI CU AZI CÂNT MÂINE FREC BRANCUSU’ ŞI POIMÂINE POSTEZ COLOANA DUPE IAURT! NU, NU SE POATE! “Doamna stilistă zice CĂ CAM AŞA e modern să vorbeşti. Recunosc pe mine mă depăşeşte… Dar mesajul video cu ordinele pentru pesedeu e tot ce putea păţi mai rău partidul ăsta. Dar Dacă Aici s a ajuns atunci… A FOST ODATĂ PSD! Vă pup! PS. În tot cazul, pe doamna Budeanu o invit şi o aştept cu drag la #LegilePuterii să ne explice cum e cu politica şi administraţia publică dar şi ce strategie de campanie ar trebui să aibă #PSD în perioada următoare!”, a scris Denise Rifai pe contul să de facebook.