Denisa de la Bambi a făcut anunțul pe care fanii îl așteptau: ”Abia așteptăm!”

Denisa de la Bambi a adus fanilor o veste extraordinară și mult așteptată de aceștia. Mulți își doreau ca ea și soțul său să treacă la pasul următor. Cântăreața susține că vrea să se bucure de ceea ce îi oferă viața.

Denisa de la Bambi are cu ce să se mândrească pe toate planurile. Aceasta are un real succes în afaceri, este cunoscută de zeci de ani în rândul publicului larg și și-a găsit și marea sa iubire. După câteva eșecuri, solista a ajuns la altar la brațul bărbatului alături de care se vede toată viața.

Desigur că mulți se întreabă acum când o vor vedea și din postura de mămică. Celebra cântăreață a susținut că ea și soțul își doresc un copil, dar toate vor veni la momentul potrivit. Cu toate astea deja știe că botezul va fi unul cu fast pentru că nunta a fost mai restrânsă decât și-ar fi dorit.

Vedeta a subliniat că o sarcină nu este chiar pe primul loc al priorităților, dar ea și partenerul nu exclud ca pe viitor să facă un copil. Denisa este cunoscută ca o tânără femeie de afaceri care se îngrijește de fiecare detaliu. Cea din urmă speră ca măcar de ziua sa de naștere să se poată relaxa în vacanța dăruită de soț fără să se gândească la lucrurile pe care le are de făcut.

“Aşteptăm să devenim părinţi, nu ştim când va veni acest moment. Va trebui să ne revanşăm la botez pentru că nunta a fost restrânsă. Nu vreau să spun că asta e cea mai dorinţă a mea acum pentru că am învăţat să mă bucur de ceea ce îmi oferă viaţa. Toate vin la momentul potrivit.

De ziua mea, am primit o vacanţă de la soţul meu, ştia că asta îmi doresc. Sper să reuşesc să mă ţin departe de afacerea noastră, să îmi închid telefonul şi să mă relaxez. Azi-noapte nu am reuşit să dorm, am insomnia, probabil tot ce se întâmplă în jurul nostru mă afectează”, a povestit Denisa de la Bambi, la Teo Show.