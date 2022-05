În câte țări a mers Delia în vacanțe doar în 2022. Care este cea mai mare teamă a artistei EXCLUSIV

Delia Matache este, fără îndoială, una dintre cele mai complexe artiste autohtone. Vedeta este angrenată, totodată, și în două proiecte tv și, chiar dacă de fiecare dată cariera profesională îi ocupă foarte mult timp, ea reușește să ajungă și în destinațiile pe care și le dorește. Numai în acest an, artista a fost în vacanță, în șase țări și, în viitorul apropiat, și-a propus să ajungă și la Cape Town. Altfel, Delia ne-a mai spus că cel mai tare se teme de boală, că în familia sa nimeni nu gătește și că este genul de mătușă care se pune la mintea nepoților săi.

Detalii din viața Deliei: ce surprize are pentru fani?

Rockadelia e cel mai mare show al tău din acest an?

Rockadelia este cel mai mare show pe care îl organizez anul acesta alături de echipa mea de la Roka Records, este un concept la care ne-am gândit demult, doar că pandemia a pus puțin pe pauză acest proiect.

Și acum mă bucur că se întâmplă și că am ocazia să mă reîntâlnesc cu fanii într-un show rock, îndrăzneț. Voi avea și invitați care vor veni la Verde Stop Arena pe 1 și 2 iunie: Carla’s Dreams, The Motans, Grasu XXL, NANE, Macanache, Killa Fonic, EMAA și Paulina.

Abia aștept!

Ce va urma?

Mai avem în plan un alt eveniment, cel mai probabil spre finalul anului, dar până atunci, focusul este exclusiv pe Rockadelia.

Mai ai în plan și un spectacol la Sala Palatului?

Am discutat și despre Sala Palatului, dar vom putea vorbi mai multe atunci când lucrurile vor fi clare.

Cum se reface după un concert

Cum te refaci după un concert?

Mă odihnesc, alerg, petrec timp cu familia, merg în drumeții, călătorii.

Cum îți împarți timpul între muzică și televiziune? Cam cât la sută ești ocupată cu primul domeniu, și cât la sută cu cel de-al doilea?

Nu am calculat niciodată, e clar că sunt două sezoane în fiecare an de iumor și X Factor, deci destul de multe zile de filmare.

În ceea ce privește muzica, merg la studio să lucrez la piese noi, am concerte, este o parte preponderentă a activității mele.

Vacanțele, o prioritate

Mai ai timp și pentru altceva?

Da, bineînțeles, și încerc să prioritizez să plec în vacanțe de fiecare dată când am zile libere, să urc pe munte, să petrec timp cu familia, cu prietenii.

Care a fost cea mai amuzantă întâmplare de-a ta, de când ești jurat în emisiunile tv?

Nu am una anume în minte, e clar că cel mai probabil cele mai amuzante sunt de la iUmor, dar și la X Factor am avut parte de momente neașteptate din partea unor concurenți.

Când ți-ai dat seama că ai talent și-ți dorești o carieră muzicală?

Părinții mei au văzut că îmi place să cânt și că făceam asta întruna, așa că au decis să urmez o școală de muzică, apoi liceu de muzică, iar ulterior, cât încă eram elevă, am început proiectul N&D.

Flautul, instrumental preferat

Știi să cânți la mai multe instrumente. Care-ți este cel mai drag?

Cel mai drag îmi este să cânt la flaut, dar știu să cânt și la pian.

Ți-a fost vreodată, teamă, pe scenă, de vreun fan?

Nu, nu a fost cazul vreodată, din fericire.

Secretul reușitei în cuplu

De ce te temi cel mai mult? De cutremure, războaie, accidente, boală?

Nu aș putea să fac un clasament, dar cel mai probabil boala. Nu îmi place să îi știu pe cei dragi bolnavi și bineînțeles, îmi doresc și pentru mine să fiu sănătoasă, să pot fi activă și să fac tot ce îmi doresc.

Care e secretul reușitei în cuplu?

Iubire, respect, comunicare, pasiuni comune.

Cât de mult înseamnă sprijnul soțului în cariera ta?

Înseamnă foarte mult pentru mine să știu că Răzvan îmi este alături, că mă susține, ne sfătuim în orice, suntem o echipă!

„ Vreau la Cape Town”

În ce țări ai călătorit în ultimul an? Ce planuri de vacanțe mai ai?

Franța, UK, Norvegia, Dubai, Elveția, Spania. Îmi doresc să ajung în atât de multe destinații, timp liber să fie: vreau la Cape Town, în Cambodgia, vreau să merg în cât mai multe plimbări pe munte.

Cine gătește în familie?

Nu gătim, programul e suficient de încărcat să nu fie timp.

Cum e Delia, ca și mătușă?

Mă joc mult cu Jessie și Bobo, mă pun la mintea lor și asta îmi place la nebunie! Sunt adorabili.