Delia, despre evoluția sa ca jurat iUmor: “Cred că sunt plină de surprize în acest sezon”

După filmările audițiilor pentru sezonul cu numărul opt iUmor, emisiune ce va avea premiera sâmbătă, pe 22 februarie, de la 20:00, la Antena 1, Delia a tras concluziile și știe ce s-a schimbat încă de la primul sezon de filmări şi până acum.

Cel mai așteptat show de umor de pe Antena 1, ”iUmor”, revine pe micile ecrane, iar producătorii postului de televiziune au anunțat data și ora exactă. Așa cum v-ați obișnuit deja juriul va fi format din Delia, Cheloo și Mihai Bendeac, care așteaptă cu nerăbdare să fie surprinși de momentele pregătite de concurenți. Jurații au trecut în fiecare sezon prin diferite stări şi emoții, iar Delia vorbește deschis despre evoluția ei ca jurat la iUmor, dar și despre ce surprize ne va pregăti în noul sezon.

“Cred că sunt plină de surprize în acest sezon, exact ca și concurenții. De multe ori mi s-a spus că am reacții diverse, că nu mai sunt atât de predictibilă, nu am mai dat votul meu de încurajare cum am obișnuit până acum, uneori am fost mai aspră, alteori mai indulgentă, depinde. Nu cred că e o schimbare a mea ca jurat, ci o altă etapă a vieții”.