Declarațiile lui Armin Nicoară pun în pericol căsnicia Vlăduței Lupău. Există imagini cu ei în momente intime?

Disputa cu Armin Nicoară a ajuns la un alt nivel, după ce a venit rândul tânărului saxofonist să facă mai multe precizări. A dat detalii despre relația cu Vlăduța Lupău, menționând că fără el nu ar fi ajuns unde este, din punct de vedere al carierei.

La un moment dat tânărul a negat orice relație cu artista de muzică populară, spunând că nu a fost vorba nicio clipă de o idilă secretă. Zvonurile au căpătat amploare, după ce au fost confirmate de sursele din apropierea celor doi.

„Nu am fost amanți! Am avut o relație familială, alături de părinții mei, părinții lui. L-am ajutat cât am putut. Ca să se facă mare… (…) Ai umbla cu unul care are corpul cât mâna ta?”, a susținut Vlăduța Lupău, la începutul săptămânii trecute.

Acum, se pare, că lucrurile iau o întorsătură ciudată și noile declarații ale tânărului Armin Nicoară lasă loc de interpretări. Zvonurile vorbesc despre existența unor filmări cu partidele de amor dintre Vlăduța Lupău și Armin Nicoară.

Saxofonistul a acceptat să vorbească despre acest subiect delicat. Mai mult, în cadrul interviului, el a recunoscut că încă păstrează legătura cu artista de muzică populară și a menționat că atmosfera dintre ei este una destul de încordată.

“În ultima vreme am mai vorbit cu Vlăduța, dar mai mult pe ceartă, așa. Nici nu știu ce să zic. Adică, nu știu să existe vreun sex-tape, nu cred că are cineva cum să aibă așa ceva cu noi. Ar fi… prea de tot. Nimeni nu știe exact ce s-a petrecut între noi, cu excepția noastră. Iar eu nu am făcut asemenea imagini, poze sau filmări, așa că nu au cum să apară. (…). Nu am fost amantul ei.

Nu are nimeni de unde să știe ce s-a întâmplat între mine și Vlăduța. Dacă s-a întâmplat ceva, eu, ca bărbat, nu o să mă laud, nu te poți lăuda cu așa ceva.Mai bine o să spun că nu am avut nicio relație cu ea, decât să spun că am făcut și am dres. Eu, ca bărbat, nu pot să mă laud cu așa ceva, chiar dacă a fost, chiar dacă nu a fost… Trebuie să fiu nebun la cap.” este mărturisirea sinceră a cunoscutului artist.