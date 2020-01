Vlăduța Lupău, acuzată că și-a înșelat soțul cu un coleg. Cum a reacționat ”regina YouTube-ului”

Supranumită și regina YouTube-ului românesc, Vlăduța Lupău ar fi trăit o intensă poveste amoroasă. Artista și-ar și înșelat soțul cu un membru al echipei sale, fiind vorba de saxofonistul care o însoțea la diverse spectacole. În viața personală a cântăreței de muzică populară există suișuri și coborâșuri pe făgașul iubirii, dar și despre detalii rămase neștiute până acum. Deși s-a măritat cu Adrian Rus de ceva vreme și lucrurile par să meargă bine între ei, adevărul este unul știut doar de artista în vogă.

Fanii au avut de curând un șoc, atunci când au aflat că Vlăduța Lupău și-ar fi înșelat soțul, pe Adrian Rus. Cel cu care a trăit o poveste de iubire intensă, dar de scurtă durată, a fost nimeni altul decât saxofonistul din echipa ei. Tânărul ar fi vrăjit-o total pe regina YouTube-ului, care înainte de-a se mărita ar fi folosit pretextul evenimentelor muzicale pentru a petrece timp alături de Armin Nicoară. Nu numai atât, pentru că atunci când între ei lucrurile au avut un final brusc, Vlăduța s-a dezis total de Armin. De aceea, nu și-a dorit ca numele ei să mai fie asociat cu cel al saxofonistului.

Gurile rele au mai spus și că tânăra artistă de 28 de ani s-ar fi folosit de saxofonistul din echipa ei. Asta deoarece atunci când ar fi plecat departe de căminul conjugal, principala motivație era aceea că are de onorat diverse evenimente muzicale. Când a fost întrebată despre Armin Nicoară, vedeta nu s-a sfiit absolut deloc să-i arunce acestuia replici acide. Vlăduța Lupău și tânărul nu își mai vorbesc în prezent.

„Nu mai am nicio legătură cu Armin Nicoară! Nici măcar prieteni nu mai suntem. El pune poze cu mine, nu eu cu el… Noi am avut numeroase colaborări. Suntem cunoștințe și punct. Nu am fost amanți! Am avut o relație familială, alături de părinții mei, părinții lui. L-am ajutat cât am putut. Ca să se facă mare… El a fost în casa mea mereu. Cu noi în vacanță, cu mine, cu soțul meu, cu fostul meu prieten, cu toată lumea. Ai umbla cu unul care are corpul cât mâna ta?”, a susținut Vlăduța Lupău.