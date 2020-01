Armin Nicoară rupe tăcerea. Ce s-a întâmplat între el și Vlăduța Lupău: ”Pentru mine, a fost pe primul loc!”

Vlăduța Lupău ar fi trăit o intensă poveste de dragoste cu saxofonistul din echipa ei muzicală. În prezent, Armin Nicoară a decis să facă lumină și să ofere detalii neștiute. Tânărul artist și cea supranumită și regina YouTube-ului ar fi avut o relație care s-a terminat brusc și care s-ar fi consumat pe parcursul a câteva luni. De curând, cântăreața de muzică populară a făcut declarații acide despre bărbat și s-a dezis total de numele acestuia.

Ba mai mult, Vlăduța Lupău ar fi la un pas să nu recunoască faptul că l-a cunoscut vreodată pe saxofonistul cu care o colaborat o lungă perioadă. Tânăra este foarte apreciată în rândul ascultătorilor români și s-a măritat cu Adrian Rus. Deși lucrurile par să meargă foarte bine între tinerii însurăței, vedeta are parte de astfel de necazuri.

Disputa cu Armin Nicoară a ajuns la un alt nivel, după ce a venit rândul tânărului saxofonist să facă mai multe precizări. A dat detalii despre relația cu Vlăduța Lupău, menționând că fără el nu ar fi ajuns unde este, din punct de vedere al carierei.

Tânărul a negat orice relație cu artista de muzică populară, spunând că nu a fost vorba nicio clipă de o idilă secretă. Zvonurile au căpătat amploare, după ce au fost confirmate de sursele din apropierea celor doi.

„Nu am fost amanți! Am avut o relație familială, alături de părinții mei, părinții lui. L-am ajutat cât am putut. Ca să se facă mare… (…) Ai umbla cu unul care are corpul cât mâna ta?”, a susținut Vlăduța Lupău, la începutul săptămânii.