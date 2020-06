Declarație controversată a Simonei Halep. ”Mi-am dat seama că trebuie să schimb ceva!” În ce situație se află acum sportiva

După ce zilele trecute aflam că celebra sportivă româncă, Simona Halep, declara că se gândește la o retragere din competițiile sportive, astăzi revine cu o nouă declarație care a șocat puțin prin conținut.

Ca noi toți și Simona a invățat o lecție importantă din această criză și, implicit, izolare, și a conștientizat în același timp că ea defapt a fost într-o izolare permanentă de 6 de ani încoace, de când este în această lume a tenisului. Sportiva a mai spus că a învăţat enorm din izolarea de două luni. Și-a dat seama că în ultimii 6 ani a fost în carantină totală și că trebuie să schimbe câte ceva în viaţa ei, motivația fiind că are nevoie de un nou drum, cel al dezvoltării pe partea emoţională şi personală.

”Faptul că am stat în carantină 6 ani m-a ajutat să ajung numărul 1 mondial. Dar acum, ca să fiu fericită în viaţă şi fără tenis, încerc încet-încet să mai simt şi altceva, să mai văd şi altceva. Dar felul meu de a fi îmi spune la 10 seara să fiu acasă pentru că a doua zi dimineaţă am antrenament. Nu pot să mă desprind total, dar am progresat un pic. Şi sunt mândră”, a spus Halep.