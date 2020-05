Simona Halep, declarația care i-a uluit pe toți. ”M-am gândit la retragere!”

Simona Halep este una din cele mai prolifice sportive românce din ultima decadă. Cu cele mai bune rezultate în tenisul feminin Simona este un star în adevăratul sens al cuvântului, iar rezultatele de pe zgură stau ca martor.

În ultimii ani sportiva a fost unul dintre cele mai importanți ambasadori ai sportului românesc, dacă e să ținem cont că în celelalte ramuri sportive rezultatele pe plan internațional nu au mai fost cele pe care ni le-am fi dorit.

Simona este acum locul 2 în clasamentul mondial WTA și are un record de staționare pe podiumul clasamentului. După 24 de ani de tenis, sportiva se gândește din ce în ce mai mult la retragere. Dar, după cum românca a declarat, acest lucru se va întâmpla în momentul în care va ieşi din Top 10 mondial. Dacă ar fi să ne luăm după randamentul ei pe terenul de tenis, am putea spune că va mai dura ceva până să o vedem ieșită din Top 10.

În acest moment Simona are un palmares de invidiat, și recunoaștere internațională. Cartea ei de vizită este una impresionantă cu 20 de turnee din circuitul profesionist de tenis câștigate. Două titluri de Grand Slam, Roland Garros în 2018 și Wimbledon în 2019. Era normal ca după toate aceste victorii, unele chiar la limită, să vină și câștigurile financiare, care nu sunt deloc de neluat în seamă, dar și contractele de imagine din care mai vin niște bani în plus. Simona Halep a fost recent inclusă în topul jucătorilor de tenis cu cele mai mari câștiguri. Gândul retragerii este firesc la orice sportiv de performanță, după un anumit timp, în cazul Simonei vine după 24 de ani de muncă, sacrificii dar și realizări remarcabile.

„Am 24 de ani de tenis… eu mereu zic că e norocul fiecăruia. Norocul are partea lui. Mare de tot. Eu am avut oameni potriviţi la momentul potrivit. Cei mai buni antrenori… fiecare persoană care apare în viaţa ta profesională te ajută enorm. Eu am luat de la toţi ce e mai bun.

Eu din despărţirile de antrenori am plecat mereu cu partea pozitivă. Am zis că a fost poate mai greu, dar m-a învăţat asta şi asta. Am luat ce e mai bun de la fiecare, aşa am fost toată viaţa. Aşa am putut să progresez de la om la om. Deci norocul în viaţă este cel mai important în ceea ce faci. Bine, norocul îl ai, dar trebuie şi să te ţii de nişte chestii ca să îl valorifici. Dacă eşti responsabil pe ceea ce faci şi te dedici 100%, dau în scris, după 24 de ani de tenis este imposibil să nu reuşeşti”, a mai spus Simona.