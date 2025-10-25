Decizia surprinzătoare luată de familia lui Felix Baumgartner, la 3 luni de la moartea acestuia. Este vorba despre 900.000 de euro

Ultima oră
25 oct. 2025 | 14:58
de Iulia Kelt

Familia celebrului paraşutist austriac Felix Baumgartner a decis, la trei luni după decesul acestuia, să scoată la vânzare trei dintre automobilele sale de colecţie, evaluate la un total de 900.000 de euro.

Baumgartner, cunoscut pentru saltul său record din stratosferă din 2012, a murit pe 17 iulie 2025, la vârsta de 56 de ani, în urma unui accident de parapantă produs în Italia, unde se afla alături de partenera sa, Mihaela Rădulescu.

Cele trei maşini, un Lamborghini Huracan Sterrato, un McLaren 620R şi un Mercedes G500 Brabus, au fost anunţate pentru vânzare de familia sportivului, potrivit publicaţiei Marca.

Vehiculele, întreţinute exemplar şi configurate în ediţii limitate, reflectă pasiunea lui Baumgartner pentru performanţă şi design exclusivist.

O colecţie impresionantă, scoasă la vânzare în memoria sportivului

Felix Baumgartner, cunoscut pentru cariera sa spectaculoasă în sporturile extreme, deţinea mai multe automobile de lux şi motociclete rare, dar familia a ales să păstreze doar câteva dintre obiectele sale personale.

Decizia de a vinde o parte din colecţie are scopul de a acoperi costuri logistice şi de a sprijini fundaţii caritabile cu care sportivul colaborase de-a lungul timpului.

În acelaşi timp, surse apropiate familiei au confirmat că părinţii lui Felix, Eva şi Felix Senior, împreună cu fratele său, Gerard, sunt beneficiarii unei poliţe de asigurare de viaţă impresionante, în valoare de 500 de milioane de euro. Contractul a fost încheiat din motive de siguranţă, având în vedere riscurile uriaşe asociate activităţilor sale.

Moştenirea lui Baumgartner: trofee, medalii şi echipamente simbolice

Deşi Mihaela Rădulescu nu era soţia lui Felix Baumgartner, relaţia lor, începută în 2014, a fost una de lungă durată şi foarte mediatizată. Conform presei austriece şi române, prezentatoarea TV va primi o parte dintre bunurile cu valoare sentimentală ale sportivului, inclusiv trofeele, medaliile şi costumul de astronaut purtat în timpul misiunilor sale de record mondial.

Familia a transmis că obiectele personale vor fi păstrate integral, în semn de respect faţă de moştenirea sportivului care a inspirat o generaţie întreagă prin curajul şi limitele pe care le-a depăşit. De asemenea, o parte din acestea ar putea fi expuse temporar într-o expoziţie dedicată carierei sale, în cadrul unui muzeu al aeronauticii din Austria.

Felix Baumgartner rămâne una dintre cele mai emblematice figuri ale sporturilor extreme moderne, iar decizia familiei de a vinde o parte din colecţia sa marchează o etapă importantă în gestionarea moştenirii sale materiale şi simbolice.

