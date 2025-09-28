Ultima oră
De ce nu poate fi înmormântată Ioana Popescu? Iubitul jurnalistei, mesaj dureros pentru cei care au cunoscut-o
28 sept. 2025 | 15:30
de Kelt Iulia

Ce pensie are Serghei Mizil? Averea strânsă de afacerist

Ce pensie are Serghei Mizil? Averea strânsă de afacerist
Ce pensie primește Serghei Mizil

Serghei Mizil este unul dintre personajele mondene care reușesc mereu să atragă atenția prin stilul său nonconformist și prin declarațiile directe.

Fiu al fostului lider comunist Paul Niculescu-Mizil, Serghei și-a construit propria imagine, bazată pe excentricitate, ironie și sinceritate fără filtre.

De-a lungul timpului, a apărut constant la televiziuni, iar în ultimii ani a devenit un invitat frecvent în show-uri cu mare audiență.

Deși nu este cunoscut pentru afaceri uriașe sau pentru averi impresionante puse pe hârtie, Serghei Mizil a declarat de mai multe ori că nu a dus niciodată lipsă de bani.

Viața sa a fost mereu presărată cu confort, case spațioase, mașini puternice și vacanțe luxoase. El însuși a recunoscut că a avut „noroc” și că nu și-a propus să strângă averi considerabile, ci să trăiască fiecare clipă intens.

Ce pensie are Serghei Mizil

În ciuda imaginii de bon vivant, veniturile oficiale ale lui Serghei Mizil sunt modeste. Afaceristul a spus într-o emisiune că pensia sa lunară este de 1.500 de lei, o sumă pe care o consideră extrem de mică raportat la cheltuielile de trai din România.

„Primesc notificare pe telefon când intră banii. Nu înțeleg cum reușesc oamenii să trăiască doar din pensie. Eu nu aș putea”, a mărturisit Mizil, conform Cancan.ro.

Această diferență dintre viața de lux pe care a dus-o și pensia actuală l-a făcut să comenteze ironic că „norocul” l-a ținut mereu departe de lipsuri.

El a comparat chiar situația sa cu a altor foști colegi sau prieteni care, în perioada de vârf, câștigau zeci de mii de euro pe lună, subliniind decalajul major dintre veniturile din trecut și pensia prezentă.

Cât a câștigat la Asia Express

Pe lângă pensia de stat, Serghei Mizil își completează veniturile din apariții televizate. În toamna anului 2025, el participă la show-ul Asia Express, unde face echipă cu Mara Bănică.

Apariția sa nu este deloc întâmplătoare: personalitatea sa controversată aduce audiență și creează momente memorabile pentru public.

Pentru participarea în cadrul emisiunii, Serghei Mizil este plătit cu 2.500 de euro pe săptămână. Cum a rezistat trei săptămâni în competiție, suma acumulată a ajuns la 7.500 de euro. Această remunerație îl ajută să-și păstreze stilul de viață confortabil, în contrast cu pensia modestă pe care o primește lunar.

Serghei Mizil rămâne un personaj atipic pe scena publică românească. Averea sa nu se măsoară neapărat în conturi bancare sau afaceri solide, ci mai degrabă în libertatea de a trăi după propriile reguli.

Deși pensia sa de 1.500 de lei nu i-ar asigura un trai decent, veniturile obținute din televiziune, precum banii încasați la Asia Express, îi permit să își continue viața în stilul care l-a consacrat.

Astfel, Mizil dovedește încă o dată că, pentru el, banii nu au fost niciodată o obsesie, ci doar un mijloc prin care să-și trăiască viața exact așa cum își dorește.

