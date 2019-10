De ce vrea Dan Barna să fie anchetat de procurorii DNA. Viorica Dăncilă, luată din nou în vizor

Dan Barna a cerut Departamentului antifraudă să trimită către DNA contractele firmei sale, care operează pe fonduri europene. Președintele USR a transmis că nu poate avea încredere în Departamentul pentru luptă antifraudă că va face o anchetă corectă. De aceea, a cerut ca toate documentele ce au fost strânse și au legătură cu firma pe care a condus-o să fie înmânate procurorilor DNA.

Dan Barna a sugerat că nu poate avea încredere în abilitatea Departamentului pentru lupta antifradă sau în ipoteza unei anchete corecte. A mai susținut că instituția este una condusă de oamenii de încredere ai lui Liviu Dragnea, dar și că ancheta ar reprezenta „o manevră murdară a PSD”. Asemenea afirmații vin în urma unei anchete Rise Project.

„Văd de câteva zile multă emoție și multă isterie, multă frustrare și multă revoltă. O exacerbare de reacții și de limbaj din toate direcțiile. Evident că asta s-a dorit. Nu le încurajez pe niciuna și fac apel din nou la calm și rațiune. Lucrurile sunt mult mai simple decât se încearcă să fie prezentate. E dreptul fiecărui jurnalist deci și a jurnalistilor de la Rise să producă material de presă și dispună asupra folosirii după propriile credințe și valori. Nimeni nu are dreptul să conteste asta.

E datoria instituțiilor publice cu atribuții de control și a instanțelor de judecată să aprecieze fapte și să pronunțe decizii. Am fost și voi fi la fel de deschis asupra oricărui aspect al muncii mele de 20 de ani în domeniul consultanței pentru că nu am nimic de ascuns. Mă doare însă să văd membri ai familiei și oameni grozavi și onești, alături de care am muncit peste 10 ani și alături de care aș merge până la capătul lumii, cum sunt afectați și suferă pentru că sunt batjocoriți din cauză că: «așa e în campania electorală»”, a fost mesajul lui Dan Barna, potrivit digi24.ro.

Ce spune șeful USR despre nereguli