De ce Virgil Ianțu nu mai cântă cu Ștefan Bănică Jr., de fapt: „Nu ne vorbeam, era nenatural”

Astăzi, un cunoscut om de televiziune, cu multe ore de emisie la activ, Virgil Ianțu este cunoscut de aproape toată lumea. Dar, poate puțini își mai aduc aminte de începuturile carierei sale. La acel moment, Virgil Ianțu făcea parte din band-ul celebrului Ștefan Bănică Jr. După o lungă perioadă de activitate în cadrul band-ului, Ianțu și-a croit singur cariera de astăzi, una plină de realizări. Recent a povestit de perioada colaborării cu Bănică jr. A vorbit și despre motivul pentru care cei doi nu s-au mai intersectat, muzical vorbind.

Ajuns astăzi la 51 de ani, Virgil Ianțu se făcea remarcat prin părul său grizonat și calitățile sale muzicale de excepție. Încă din anii copilăriei, vedeta a avut aptitudin muzicale, studiind la Colegiul Național de Artă „Ion Vidu”. După terminarea liceului este admis la Universitatea Națională de Muzică București, pe care a absolvit-o în 1995. Intră în celebrul cor Madrigal, activând încă din perioada facultății, între anii 1990 și 1999. Cât despre perioada de început, Virgil Ianțu declara într-un interviu:

Când să ne pregătim să plecăm, m-a felicitat, și exact în acel moment, profesoara i-a propus mamei mele, să aplic la cursurile teoretice pentru preșcolari, profesoara insistând de asemenea, să mă învețe vioară, cu condiția să mă înscriu la clasa ei. Acesta a fost doar începutul, am muncit mult, și am intrat la Corul Madrigal, trebuia să plătesc 70.000 lei, echivalentul unei Dacia, în vremea aceea.”, povestește Virgil Ianțu .

„Eram cu mama, am amintirea asta foarte bine întipărită în mintea mea. Aveam 5 ani, momentul se întâmpla la Colegiul Național de Artă Ion Vidu. Era un profesor de pian, care dădea tonul, trebuia să îl recunoști cu vocea ta.

După anul 2000, cariera lui Virgil avea să se schimbe total, după ce intra pentru prima dată într-o televiziune, ca moderator.

„Am ajuns în lumea televiziunii dintr-o pură întâmplare. Una fericită, fiindcă am întâlnit persoane care m-au ajutat. Stând aproape lângă ei am învățat să îmi pese de aceia, de la care mereu am primit câte ceva.

De fapt, cel mai frumos cadou pe care l-am primit de la o colegă a fost, păpușa mea Barbie, Jasmina, de fapt păpușa noastră Barbie.”, mai povestește vedeta.