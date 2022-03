Ce nemulțumire are Ștefan Bănică jr. despre relația cu tatăl său. Reacție tulburătoare

Ce nemulțumire are Ștefan Bănică jr. despre relația cu tatăl său. Artistul a făcut dezvăluiri despre regretatul actor Ștefan Bănică. Ștefan Bănică Jr a povestit ce regret are, deși cei doi, tată și fiu, au avut o relație mai mult decât specială, fapt menționat de Ștefan Bănică Jr. de fiecare dată când amintește de părintele său, care s-a stins din viață în anul 1995.

Deși mulți ar putea crede că Ștefan Bănică Jr a crescut cu presiunea de a deveni cel puțin la fel de bun ca tatăl său în carieră, actorul a ținut să explice cum au fost, de fapt, lucrurile. Se pare că, în ciuda ce ar putea crede unii, copilul Ștefan Bănică Jr a fost foarte relaxat și niciodată nu a simțit că, în cazul în care nu s-ar ridica la așteptări, ar fi judecat de către apropiați. Chiar și așa, o nemulțumire tot l-a apăsat, și anume, aceea că i-ar fi plăcut să petreacă mai mult timp cu el.

Întrebat și cum era Ștefan Bănică Jr ca și adolescent, actorul a povestit:

Ștefan Bănică Jr a avut un succes imens chiar de la începutul carierei sale în actorie, moment când a jucat în filmul fenomen „Liceeni”.

„Nu, n-am avut acest sentiment, pentru că la 18 ani, când am intrat la Institutul de Teatru şi am făcut filmul „Liceenii, popularitatea mea şi a colegilor mei a devenit dintr-odată atât de mare încât nu am avut timp să mă gândesc la asta. A fost un succes timpuriu cu două tăişuri”, a adăugat Ștefan Bănică Jr.