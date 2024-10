Unde a ajuns să locuiască Liviu Dragnea acum și cu ce se mai ocupă de când s-a retras din politică: “Încerc să pornesc niște afaceri”

După o absență de aproximativ șase luni din spațiul public, Liviu Dragnea a acordat un interviu exclusiv pentru Actualitate.net, în care a abordat mai multe subiecte de interes, de la viața sa de zi cu zi până la planurile de afaceri și pasiunile muzicale. Fostul lider PSD a explicat de ce a renunțat la vlogul său „Bucătăria de acasă” și a adus în discuție și acuzații la adresa președintelui Klaus Iohannis.

În interviu, Liviu Dragnea a vorbit deschis despre motivele pentru care a renunțat la proiectul său de vlog culinar, „Bucătăria de acasă”, un proiect pe care îl lansa cu entuziasm. Potrivit fostului politician, colaboratorii tineri care îl ajutau la realizarea emisiunii au fost amenințați, iar Dragnea consideră că aceste intimidări au fost orchestrate de președintele Klaus Iohannis.

Liviu Dragnea a discutat, de asemenea, despre relațiile sale cu Florian Coldea și Sebastian Ghiță, subiecte care au generat mereu curiozitate și speculații. Fostul lider PSD nu a oferit detalii noi despre aceste legături, dar a menționat că va dezvălui mai multe lucruri la momentul potrivit.

În vara acestui an, Dragnea a postat pe Facebook că va face o serie de dezvăluiri despre ceea ce se întâmplă în culisele politicii din România, dar a precizat că acest lucru va avea loc abia după alegeri. În interviul pentru Actualitate.net, fostul politician a reafirmat că își va ține promisiunea și că intenționează să abordeze aceste subiecte când consideră că este momentul potrivit.

După ce a renunțat la politică, Dragnea și-a găsit liniștea într-o viață mai simplă, departe de tumultul scenei politice. El a povestit că și-a petrecut vara ocupându-se de grădinărit și îngrijind solarul din curtea sa, unde a cultivat roșii și alte legume. De asemenea, a mărturisit că locuiește în acest moment într-o casă închiriată.

„Am fost foarte ocupat toată vara cu solarul. Mi-au ieșit niște roșii foarte bune, și am avut și câțiva prieteni care m-au ajutat. Am petrecut mult timp cu Kenzo, câinele meu jucăuș, și cu Bobița, pisica mea. A fost o perioadă de relaxare pentru mine, departe de tot ce înseamnă agitație,” a spus Dragnea.

În plus, a menționat că grădinăritul nu este singura activitate care îi ocupă timpul. Fostul lider PSD a dezvăluit că încearcă să pună pe picioare câteva afaceri, deși, după cum spune el, nu este ușor să faci acest lucru în România.

„Încerc să pornesc niște afaceri, dar este foarte greu. Am înființat o firmă în domeniul energiei, dar nu am reușit să facem nimic. Se vorbește mult despre faptul că am intrat în acest domeniu, dar adevărul este că nu am realizat nimic până acum. Când voi avea ceva concret de anunțat, voi face acest lucru,” a explicat el.