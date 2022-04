Virgil Ianțu a făcut anunțul cel mare, așteptat de fani de 22 de ani. Cătălin Măruță l-a făcut să dea vestea cea mare

Virgil Ianțu a făcut anunțul cel mare, după 22 de ani. Artistul a participat la podcastul lui Cătălin Măruță, unde a făcut dezvăluiri senzaționale despre iubita sa, Roxana, alături de care formează un cuplu de două decenii. În plus, Virgil Ianțu are planuri mari din punct de vedere familial, dar a vorbit și despre relația cu Ștefan Bănică, cu care a colaborat pe vremea când făcea parte din The 50’s.

Virgil Ianțu a făcut anunțul cel mare, așteptat de fani de 22 de ani

Virgil Ianțu a fost invitat la podcastul Acasă La Măruță, unde a făcut dezvăluiri așteptate de fani. Artistul a dezvăluit că se va căsători cu Roxana, femeia care i-a fost alături două decenii și care i-a dăruit o fiică. În plus, Virgil Ianțu se gândește chiar și la mărirea familiei.

„Eu și Roxana ne iubim de 20 de ani și ne știm de 22. Am cerut-o de mult, frumos, inedit, în ziua în care s-a născut Yasmina. Îi spun de un milion de ori că o iubesc, la fel și fiicei, suntem o familie faină. Și o să ne și căsătorim. Felul de a fi, cum mereu încearcă să îi ajute pe toți, punându-se pe ea pe locul doi, mă fac să o iubesc tot mai mult. Și ne gândim și la al doilea copil”, a spus Virgil Ianțu.

Ce a dezvăluit Virgil Ianțu despre colaborarea cu Ștefan Bănică Jr.

Virgil Ianțu a mai povestit și despre cum anume l-a cunoscut cu Ștefan Bănică Jr., cu care a colaborat în trupa The 50’s.

„Cu Ștefan Bănică m-am cunoscut la facultate, ne-am creat un grup vocal, eu în prima fază nu puteam să cânt la concerte pentru că activam și la Corul Madrigal. A fost un moment în care ne-am încordat amândoi, care nu a căzut bine, dar după câțiva ani am zis că e stupid să ne întâlnim (n.red. și să nu ne vorbim)”, a povestit Virgil Ianțu.

Cât despre cum anume a ajuns în televiziune, Virgil Ianțu a mai spus:

„Televiziunea a apărut întâmplător. A fost o întâmplare cu o morală frumoasă.(..) Îl știi pe Lulu, Laurențiu Niculescu, cântă cu The Colors. Cântam împreună, eram apropiați. Și era ziua lui. Eu îl refuzam pentru că nu aveam bani să îi iau cadou. Lucram la radio atunci. Aveam jumătate de normă, bani foarte puțini. (..) Și mă tot gândeam ce să fac…El mă tot bătea la cap. Îmi era și jenă.. Până la urmă m-am împrumutat de bani, i-am luat o sticlă de șampanie de la metrou și m-am dus”, a mai povestit artistul.

Virgil Ianțu este una dintre cele mai constante prezențe în showbiz-ul autohton. Pe lângă cariera sa în televiziune, acesta nu și-a neglijat nici latura artistică, jucând în piese de teatru, filme.