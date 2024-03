What’s Up și Micky trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, drept dovadă, artistul a organizat în secret atât logodna, după primul an de relație, cât și nunta propriu zisă anul următor. După două mariaje eșuate, se pare că al treilea este cu noroc pentru cântăreț. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, What’s Up a lămurit lucrurile: soția nu este însprcinată, dar își doresc copii, chiar și gemeni.

Micky: “Ne dorim copii, ăsta e sensul familiei”

What’s Up și Micky au fost prezenți joi seara la petrecerea organizată de Sprint Music pentru anunțarea artiștilor internaționali care vor cânta la We Love Music Festival, ediția a treia, care va avea loc pe Platoul Feteni de la Râmnicu Vâlcea în perioada 15-18 august.

Cu aceasă ocazie, artistul ne-a explicat de ce a ascuns-o de ochii publicului pe Micky, soția sa.

Cu ce noutăți muzicale vii?

What’s Up: Să mă laud acum cu sora mea Coca Denisa, cu care am lansat o piesă, se numește Trenule. Vrea să fie următorul Taxi, cu ajutorul vostru dacă vă place, așteptăm un share și Doamne ajută.

Cum e viața alături de un artist?

Micky: Minunată.

Mergi cu el la concerte? Se închide în studio și nu mai iese cu orele?

Micky: Noi suntem peste tot împreună, atât acasă cât și la concerte, evenimente. El este un om care iubește oamenii foarte mult.

Whatsup: Asta este menirea mea să iubesc oamenii, să le dau bucurie și fericire și să împart din puținul meu, care înseamnă muzică, poezie. Asta e viața mea!

Vă doriți o familie numeroasă sau încă mai copilăriți tu și Micky?

Micky: Da, ne dorim, ăsta e sensul familiei. Sperăm să ne iasă un bobocel, doi, trei. Doamne ajută!

Wkat’s Up: Câți vrea Dumnezeu. Noi lucrăm cu interes și cu spor!

What’s Up: “Fetița mea are 23 de ani, urmează să lanseze primul album”

Ai făcut un anunț legat de fetiță. Să lămurim lucrurile.

În acești doi ani am ținut relația ascunsă de ochii publicului, pentru că mi-am dorit să văd cum e între noi înainte să mă prezint, uitați: am o relație, lucrez la viață! Și am ținut ascunsă această relație și după doi ani au început paparazzii să apară din stânga, din dreapta și am fost nevoit să anunț într-o zi că da, este oficială relația. Și așa am considerat eu să o anunț, printr-o glumă frumoasă: eu am o fetiță, tare frumușică! Te pup Adrian Minune!

Am postat pe instagram piesa asta și lumea a crezut că pur și simplu chiar am fetiță. Dar fetița mea este de față, are 23 de ani, urmează să lanseze primul album și urmează probabil să-mi facă și prima fetiță sau băiat, cum vrea Dumnezeu, noi lucrăm.

Poate vin doi la pachet!

Whatsup: Absolut!

Micky: Cu mare drag!

What’s Up: Doamne ajută să încapă! Noi avem garsonieră.

Micky și-a cunoscut socrii din prima lună de relație

Părinților când le-ai prezentat-o?

Cred că în prima lună am dus-o acasă. Părinții mei știu întotdeauna tot ce fac că e vorba de muzică, că este vorba despre viața mea personală, părinții mei întotdeauna au știut ce fac.

