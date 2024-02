De ce a refuzat Ramona Olaru să meargă la Asia Express: “Pentru mine nu ar mai fi o provocare” VIDEO EXCLUSIV

Ramona Olaru a fost în cărți pentru cel mai dur reality show din România, producătorii de la America/ Asia Express dorindu-și-o printre concurenți. Este jovială, spontană, face glume, colega lui Răzvan și Dani fiind candidata perfectă pentru acest format TV. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, vedeta Antenei 1 ne-a spus motivele pentru care nu a mers la Asia Express. În schimb, Ramona nu a ascuns faptul că și-ar dori să i se ivească ocazia de a juca într-un serial TV, chiar dacă ar fi vorba de un rol mic.

Ramona Olaru: “Nici nu am o persoană de bază cu care măcar să mă duc să fac caterincă”

Ramona Olaru este una dintre vedetele asumate, care nu a încercat să își cosmetizeze după ce a cunoscut celebritatea, o dată cu cooptarea în emisiunile Antenei 1: Prietenii de la 11, respectiv Neatza cu Răzvan și Dani. Ea nu a ascuns faptul că a avut o copilărie cu multe lipsuri sau că a muncit la câmp pentru a avea bani de buzunar. Chiar dacă în prezent se bucură de succes și de venituri pe măsură, Ramona conștientizează valoarea banului și nu uită de unde a plecat.

Ai primit, de-a lungul timpului, oferte pentru America sau Asia Express?

Da. Nu vreau să mă duc.

De ce?

Nu vreau să mă duc în Asia sau, după caz, America Express, pentru că sunt crescută la fermă fără toate neajunsurile, fără mâncare, fără dormit, fără apă caldă, fără căldură, fără toate cele. Deci pentru mine nu ar mai fi o provocare. Nu mi se pare că mă duc în ceva: uau, ce fac eu aici? Ar fi așa: ok, așa și? Plus de asta nici nu am o persoană de bază cu care măcar să mă duc să fac caterincă, să fac un show extraordinar.

Ramona Olaru: “Nu mai vreau să le cumpăr eu de îmbrăcat și de încălțat”

Poate o prietenă sau cineva dintre membrii familiei?

Nu am pe cineva de la care să scot același nivel de nebunie cum îl am eu. Nu e nimeni în jurul meu așa, nicio prietenă, nici soră-mea, nici fratele meu, iubitul nu e cazul, căci ce am avut m-au tras mai mult în jos, dar asta nu se pune.

Consideri că ai ghinion în dragoste de nu apare persoana potrivită în viața ta?

Doamne, nu, din contră! Am noroc, acesta se numește noroc, pentru că m-a scăpat de tot ce a fost rău, pe bune! Nu e nici pe departe ghinion și mă pregătește pentru ceva senzațional și pentru ce merit. Am mai zis: nu mă mai pot uita în jos, pentru că îmi cade coroana și mă ia amețeala. De acum, doar așa mă uit! Și nu mă refer doar la înalțime, la tot: atitudine, comportament, bani, că nu mai vreau să dau eu nimic, nu mai vreau să le cumpăr eu de îmbrăcat și de încălțat.

Ramona Olaru: “Aș vrea să știu că mă pot baza pe el”

Adică viitorul iubit să fie la același nivel financiar cu tine sau peste?

Nu, bărbatul trebuie să fie mai mult decât mine pentru mine. Eu pot, mă descurc, le am pe ale mele, dar aș vrea să știu că mă pot baza pe el, pentru că, în opinia mea, de aceea e bărbat.

Video: Cătălin Shadi Sîrbu