Alexandra Ungureanu a luat măsuri încă din toamna trecută pentru a deveni cea mai bună variantă a ei. Cântărește cu 6 kilograme mai puțin, a pierdut 7 cm , așa că se declară încântată de rezultate, dar susține că mai are de lucru. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, artista ne-a spus că și-a impus un program riguros de antrenamente, are o dietă slabă caloric și este consecventă cu tratamentele corporale, fiind conștientă că nu mai are 20 de ani și că metabolismul ei s-a schimbat.

Alexandra Ungureanu: “De asta nu reușeam să slăbesc și băteam pasul pe loc”

Alexandra Ungureanu arată și se simte bine. Artista face tot posibilul să evite cina, aceasta fiind, se pare, adevăratul pericol pentru silueta ei.

“Fac tot ceea ce trebuie să fac, pentru că nu există minuni pe lume. Nu o să spun o dietă fantastică. Lucrurile funcționează în același fel: dietă slabă caloric, dar foarte bogată în nutrienți, pentru că organismul meu matur și cu problemele aferente de sănătate impun ca eu să capăt nutrienți: vitamine, minerale, tot felul de superfood, dar în același timp să fie slabă caloric, să încerc să nu mai mănânc seara pentru că acolo se consuma stresul meu de peste zi de multe ori și de asta nu reușeam să slăbesc și băteam pasul pe loc”, a spus, pentru Playtech Știri, Alexandra Ungureanu.

Alexandra Ungureanu: “Singurul lucru pe care nu pot să îl reglez este somnul”

Ca să obțină rezultatele dorite, iar pielea ei să nu aibă de suferit în urma procesului de slăbire, artista a recurs și la o serie de proceduri.

“Fac și tratament corporal cu ceva tehnologie din asta de tip laser care ajută la slăbirea în dimensiune, în circumferință. Dar, evident, trebuie și un drenaj, trebuie și sport. M-am reapucat de sală, am un antrenor nou, alerg când am timp”, a precizat ea.

Mai are de lucrat la programul de odihnă, la care continuă să acumuleze restanțe.

“Singurul lucru pe care nu pot să îl reglez este somnul care se întâmplă tot la ore târzii și de asta aici oricând frâiele poți să le scapi pe partea alimentară, pentru că creierul nu mai este atât de ascultător când nu e odihnit și îți mai cere. Uite, acum, mă uit la platourile astea cu amandine, doar mă uit și înghit în sec”, ne-a spus ea, recent, la prezentarea de coafuri Haute Couture susținută la București de Raphaël Perrier și echipa sa.

Alexandra Ungureanu: “Șoldurile erau foarte importante. Ne ținem de treabă”

Efortul depus de Alexandra nu a fost în zadar. Rezultatele obținute o motivează să continue în aceeași manieră, întrucât mai are câteva kilograme de topit.

“Din octombrie până acum am slăbit 6 kilograme. Mai am, după gusturile mele, mai am vreo 3 kilograme, dar și multă tonifiere. Nu am fost niciodată vreo mega slăbănoagă, nici nu e cazul. Deci 7 cm în șolduri, 3 centimetri jumate în talie și 3 centimetri la coapse. La coapse mai am de lucru, tonifiere, șoldurile erau foarte importante. Ne ținem de treabă. Mâine am antrenament la ora 6.00, poimâine la 7.00. Urmăriți-mă pe instagram că vă zic unde mă duc, ce fac”, a adăugat ea pentru Playtech Știri.

Video: Cătălin Shadi Sîrbu