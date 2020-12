EXCLUSIV Câți bani câștigă Inna la concerte. Pe ce și-a cheltuit averea uriașă

Pandemia a golit și buzunarele burdușite cu dolari ale Innei? Pare de necrezut! Deși nu a avut decât un singur concert de tipul drive-in, în pandemie, vedeta a intrat în 2020 cu o avere impresionantă. Îi întrece chiar și pe marii sportivi ai lumii. Site-ul CelebrityNetWorth a realizat în luna ianuarie un top al celor mai bogate vedete din lume, în care, surpriză, Inna (33 de ani) – Inna Alexandra Apostoleanu figurează cu o avere de 20 de milioane de dolari. Aceasta îl întrece și pe celebrul tenismen Ilie Năstase (73 de ani), care e mai „sărac” cu 5 milioane de dolari decât celebra solistă, având o avere de 15 milioane de dolari, conform site-ului citat.

Câți bani câștigă Inna la concerte

La unele concerte din străinătate, Inna câştigă şi 40.000 de euro. La cele mai multe dintre spectacolele ei, Inna primeşte onorarii cuprinse între 10.000-15.000 de euro. În ţară, nu o poţi avea cap de afiș, la un eveniment, fără 5.000 de euro, iar în noaptea de Revelion, vedeta a încasat chiar și 60.000 de euro pentru o cântare. Din primele câștiguri în muzică, Inna și-a cumpărat o vilă de lux pentru care a plătit 250.000 de euro, aceasta fiind situată în complexul Cernica, unde-i are vecini pe Smiley și pe Andreea Banică. Mai nou, vedeta s-a cuplat cu rapper-ul Deliric, pe numele adevărat Răzvan Eremia. Acesta a avut și el o cifră de afaceri impresionantă, anul trecut, câștigând un milion de euro din muzică și din afacerea cu haine pe care o deține. Cu toate acestea, anul fără concerte pare să fi determinat-o pe Inna să ceară și ea ajutor în bani de la stat. Vedeta a semnat scrisoarea în care 90 de vedete solicită includerea artiștilor în schema de ajutor de stat pentru sprijinirea sectorului cultură, alături de alți colegi, precum Delia, Antonia, Carla’s Dreams, Connect-R, Loredana, Smiley, Ştefan Bănică jr, Vama şi Voltaj. Chiar dacă acum este vedetă internațională și se lăfăie într-o vilă de lux, Inna era, cândva, o fată simplă. A trăit 18 ani în Neptun, într-un bloc comunist cu patru etaje, la periferia staţiunii, și a lucrat ca recepționeră. Vedeta a mărturisit, într-un interviu oferit în exclusivitate pentru Playtech, că celebritatea nu a schimbat-o câtuși de puțin.

”A fost un an în care am continuat să compun, să filmez videoclipuri, am și călătorit atunci când s-a putut”

Cum a fost anul 2020 pentru Inna? Ți s-a schimbat viața în pandemie? Ești de acord cu restricțiile, cu purtarea măștii? Vei face vaccinul?

A fost un an delicat, diferit, departe de scenă, de călătoriile cu care eram obișnuită, un an în care am petrecut mai puțin timp cu familia, pentru că am vrut să îi protejez. Dar, de asemenea, un an în care am continuat să compun muzică, să filmez videoclipuri, am și călătorit atunci când s-a putut. Am avut și am grijă să respect regulile pentru a fi sănătoasă și pentru a nu îi pune pe cei dragi în pericol.

Te numeri printre cei 100 de artiști care au semnat scrisoarea prin care cer ajutor financiar de la Guvern. Ce v-a determinat sa faceți acest demers? Veți avea câștig de cauza?

Este un demers care se întâmplă în multe alte țări din lume și îi vizează pe toți profesioniștii din domeniu, nu doar pe artiștii care ies în față. Nu pot să spun dacă vom avea sau nu câștig de cauză, rămâne de văzut.

”Banii câștigați din muzică sunt reinvestiți tot în muzică”

Artiștii au fost loviți de pandemie drastic. Câte concerte ai avut anul acesta? Ai avut un succes fulminant, se spune că ai o avere impresionantă. Ai pus bani deoparte pentru o asemenea situație ca pandemia, ai făcut economii?

Am avut 2-3 concerte înainte de pandemie și apoi un concert diferit, drive-in, care a avut loc în iunie, prima mea experiență de acest gen. Cred că toate domeniile au fost afectate de pandemie, este o schimbare mare. Banii câștigați din muzică sunt reinvestiți tot în muzică.

Sunt șanse să ai concert de Sărbători sau vei petrece acasă?

Nu cred că sunt șanse ca anul acesta să fie concerte, așa că voi fi cel mai probabil acasă.

Când ai văzut-o ultima oară pe mama ta? De obicei te însoțea la concerte. A stat cu tine în pandemie sau v-ați văzut mai rar?

Am văzut-o acum o săptămână. Vorbim des, ne vedem, dar cu grijă.

În tinerețe a lucrat ca recepționeră:” Nu cred că m-a schimbat celebritatea, dar aici cei care mă cunosc pot spune cel mai bine”

Ce surprize le pregătești fanilor?

Am avut 3 săptămâni proiectul ”Dance Queen’s House”, am stat într-o casă cu mai mulți producători și compozitori, am lucrat și am făcut multă muzică, ne-am și distrat și toată experiența a fost postată zilnic pe contul meu de YouTube. În urma acestei sesiuni, au ieșit 10 piese pe care le-am lansat, mai exact albumul ”Heartbreaker”.

În pandemie ai fost în vacanță în Dubai cu iubitul tău. Nu ți-a fost frică? Cum au fost regulile acolo?

A fost safe, am făcut test și când am plecat din țară și când am ajuns acolo, am avut grijă, am purtat mască. Chiar este un loc unde te simți în siguranță.

În tinerețe ai fost recepționeră, acum ești vedetă internațională. Te-a schimbat celebritatea?

Nu cred că m-a schimbat celebritatea, dar aici cei care mă cunosc pot spune cel mai bine.