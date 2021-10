De ce s-au certat, de fapt, Zarug şi Adriana Trandafir la Asia Express. Motivul real din spatele conflictului

Competiția „Asia Express – Drumul Împăraților” nu este lipsită de peripeții și scandaluri între echipe. De-a lungul sezonului 4, concurenții s-au ciondănit din varii motive, însă unele faze au rămas memorabile. Este și cazul echipelor Lorelei Bratu – Zarug și Maria Speranța – Adriana Trandafir.

Fanii care au urmărit cu sufletul la gură celebra emisiune și-au dat seama rapid că există anumite tensiuni între Zarug și Lorelei, pe de o parte, și Adriana Trandafir și Maria Speranța, pe de alta. Cele două echipe au iscat de multe ori conflicte la „Asia Express”. După ce prima echipă a părăsit competiția, Zarug a ținut să lămurească de ce s-a certat, de fapt, cu actrița și fiica ei. Motivula ar fi unul uluitor!

Mihai Dan Zarug, în vârstă de 40 de ani, s-a făcut repede remarcat în cadrul concursului datorită atitudinii sale dezinvolte. De profesie designer vestimentar, Zarug a făcut echipă bună cu fotomodelul XXL Lorelei Bratu, cu care s-a înțeles foarte bine.

În ciuda personalității sale excentrice, Zarug are o poveste de viață ca-n filme. Licențiat în Drept, cu un MBA în Managementul Luxului, obținut la Paris, deoarece părinții săi nu au fost de acord să fie creator de modă la început, însă, într-un final, vedeta a devenit designer vestimentar. Mai mult, și una dintre cele mai simpatice prezențe de la Asia Express. Umorul său inedit a descrețit frunțile multor colegi în competiția grea din Turcia, chiar dacă nu a fost apreciat de toată lumea.

În show-ul de la Antena 1, Zarug a făcut echipă cu Lorelei, dar au fost eliminați înainte de a ajunge în etapa din Georgia. Memorabile sunt nu doar glumele sale, ci și conflictele cu echipa formată din Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța. Într-un interviu acordat recent, concurentul a explicat ce a stat la baza neînțelegerilor. Se pare că lipsa comunicării a aprins spiritele între cele două echipe rivale.

„Am aflat că îmi face plăcere să descopăr oameni, am învăţat să predau controlul asupra a ceea ce se întâmplă şi să mă bucur de experienţă. Şi am aflat şi ca iubirea e de fapt unilaterală şi nu implică neapărat reciprocitate ca să fie valabilă’, a spus Zarug.

„Eu nu am avut un conflict real cu nimeni. Din punctul meu de vedere, am plecat de acolo toţi amici. Nici măcar cu Adriana nu am avut un conflict. Ca să fac faţă presiunii psihice în „Asia Express’, eu mi- am creat această narativă cum că sunt la joacă împreună cu alţi copii şi evident că toţi avem simpatii mai puternice pentru unii faţă de alţii.

Ce spui tu conflict cu Adriana e de fapt o lipsă de conexiune şi de comunicare. Da, ne mai vedem. Evident că mai des cu unii decât cu alţii, şi asta pentru că avem stiluri de viaţa comparabile’, a declarat vedeta pentru Tvmania.