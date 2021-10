Cât câştigă Mona Segall, producătoarea Asia Express, pe un sezon al emisiunii. Este unul dintre cele mai mari salarii din televiziunile din România EXCLUSIV

Celebra emisiune „Asia Express”, de la Antena 1, este urmărită de foarte multă lume, încă de la debutul său. Ajunsă la sezonul patru, competiția cu vedete nu pare să ia o pauză de la audiențele mari. Îuțină lume știe, însă, că în spatele formatului de succes se află o femeie, pe nume Mona Segall, producătoarea emisiunii-vedetă de la Antena 1.

Când spui „Asia Express”, spui multe ore de filmări, stres, adrenalină și epuizare. Dacă în fața micilor ecrane, tot ce văd fanii emisiunii este produsul final, în realitate, pentru ca emisiunea să fie perfectă, se muncește enorm. O mare contribuție la faima show-ului de vedete o are Mona Segall, un producător cu un istoric foarte bogat în PRO TV.

Mona Segall este producător „Asia Express”, care se ocupă de buna desfășurare a lucrurlor pe parcursul fiecărei ediții. Munca ei titanică este răsplătită pe măsură de șefii Antenei 1, care îi oferă acesteia unul dintre cele mai mari salarii din televiziunile din România. Playtech-Impact a aflat care este salariul Monei Segall pentru fiecare sezon „Asia Expres”. Suma este uriașă! Astfel, Mona Segall, producătoarea „Asia Express”, încasează 30.000 pe un sezon al emisiunii celebre de la Antena 1.

Puțină lume știe că Mona Segall a fost şefa marilor producţii din Pro TV: „Dansez pentru tine”, „Master Chef”, „Vocea României” sau „Românii au talent”. Practic, și-a pus amprenta pe mai toate emisiunile de succes al trustului din Pache Protopopescu. Însă, Segall a plecat la Antena 1, unde a continuat cu „Chefi la cuţite”, iar acum „Asia Express”.

„Când am plecat din Pro TV nu a mai rămas cam nimeni dintre oamenii cu care am lucrat. Nu mi-aş fi dorit să mă întorc în Pro TV, mi s-ar fi părut mult mai greu să lucrez acolo cu alţi oameni, decât să lucrez în altă parte. Şi am ales să lucrez în altă parte şi bine am făcut”, a spus producătoarea Mona Segall, într-un interviu acordat Cristinei Stănciulescu (jurnalist şi blogger).