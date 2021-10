Legătura secretă care s-a creat la Asia Express între doi concurenţi: “O să vă povestim”

„Asia Express” se bucură de un mare succes în România, fiind o emisiune extrem de îndrăgită și urmărită de telespectatorii care vor să-și vadă idolii în ipostaze dure. De departe, cele mai amuzante faze sunt acelea în care concurenții se luptă să înțeleagă o limbă străină sau trebuie să treacă prin probe grele pentru a-și procura ceva de mâncare.

Celebrul concurs a creat, pe lângă deja știutele tensiuni, și apropieri neașteptate între unii concurenții, aflați în echipe adverse. Ultima ediție a emisiunii „Asia Express – Drmul Împăraților”, de la Antena 1, a scos la iveală un amănunt care până acum nu a fost vizibil sau a fost ținut secret de către concurenți. Doi rivali au ajuns să se placă foarte mult.

Se pare că Francesco, fiul Patriziei Paglieri, și Maria Speranța, fata Adrianei Trandafir, au avut ocazia, pentru prima dată, la „Asia Express”, să petreacă timp împreună ș să simtă o atracție fizică unul pentru celălalt.

După ce echipa formată din Maria Speranța și Adriana Trandafir a câștigat prima imunitate a săptâmânii, a venit rândul Patriziei Paglieri și a fiului său, Francesco, să scape de căutat cazare. Cei doi nu au mai fost nevoiți să mai plece în cursa pentru Ultima Șansă. Astfel, programul mai lejer le-a permis celor două echipe rivale să se cunoască mai bine.

Dezvăluirea a fost făcută la consiliu, în fața Irinei Fodor, unde fiul Patriziei a mărturisit că imunitatea i-a adus o cină nemaipomenită. Mai mult decât atât, celebrul chef a ținut să precizeze că nu doar mâncarea a fost nemaipomenită, ci și domnișoara cu care au luat masa. Mama lui Francesco a făcut referire chiar la frumoasa Maria Speranța.

Patrizia Paglieri și Francesco formează una dintre cele nouă echipe de la „Asia Express”, sezonul 4. În urma participării la show-ul de la Antena 1, Patrizia și fiul ei și-au deschis o nouă afacere.

„Abia am terminat de renovat bucătăria de restaurant și am dat drumul la delivery. Sunt foarte obosită. A durat 3 săptămâni, am avut cumpărată aparatura și am schimbat gresia, am dat 6.000 de euro.

Mă ajută Francesco, am dat drumul la mâncare, lumea zicea că m-a așteptat multă vreme. Fac meniu mixt, fac paste, meniu italienesc, de-ale mele, cu ierburi aromatice.

Dar meniul este mult mai mic ca la restaurant, nu-l am decât pe fiul meu. El e cel mai bun ajutor, pentru că face cu suflet, pentru casă. Vă aștept la Arromi, nume care vine de la iarba aromatică pe care o folosesc în mâncare’, a declarat Patrizia Paglieri, pentru Click.