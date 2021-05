De ce s-a întors Narcisa Suciu din Finlanda, de fapt: ”Perioada de lockdown mi-a făcut foarte rău”

Narcisa Suciu a venit azi în platoul emisiunii ”La Măruță”, însă nu singură, ci cu Fetița Zurli, alături de care a interpretat piesa emoționantă ”Spune-mi, mami”.

Narcisa Suciu a dezvăluit motivul revenirii sale în România, dar și povestea din spatele acestei noi colaborări cu Fetița Zurli. Narcisa Suciu a mărturisit că perioada de lockdown a afectat-o mult.

”M-am intors din Finlanda, sunt in vacanta, mi se facuse dor de casa, de fratii mei, de nepotica. Perioada de lockdown mi-a facut foarte rau, i-am zis sotului și m-a inteles. Am venit la Timisoara, am stat cu Alessia, are deja 10 ani jumate. Si m-a vizitat la Timisoara Mirela Retegan. Ei i-a venit ideea sa facem un cantecel si a zis ”vreau sa il rog pe Marius Moga sa imi faca cantecul asta„”, a povestit Narcisa Suciu.

Narcisa Suciu a vorbit și despre fiica sa, în vârstă de 23 de ani, despre care spune că muncește foarte mult.

Tot despre venirea sa în România, Narcisa Suciu a mai vorbit și la Kanal D.

„Nici nu-mi vine să cred că sunt aici! Am venit în România pentru că am simţit că-mi pierd minţile în Finlanda. Nu mai puteam de dor de cei de acasă. Mă sufocam! Am văzut-o şi pe nepoţica mea, Alessia, care are 11 ani. Soţul meu a înţeles. Am stat puţin pe la Timişoara. Eu, pe pandemie, nu am fost nicăieri, am stat numai în casă. Fiica mea, Daria, mi-a zis: du-te în România şi cântă, că vii cu altă energie de acolo, aici te plafonezi”, a declarat Narcisa Suciu în emisiunea „Teo Show” de la Kanal D.