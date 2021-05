Ce dezvăluire ireală le-a făcut Narcisa Suciu fanilor săi. Românilor le-a venit greu să creadă

Narcisa Suciu s-a întors în România pe perioada sărbătorilor pascale. Ea a vorbit despre sistemul de învățământ din Finlanda, dezvăluind lucruri inedite.

Se întâmpla în anul 2011 când artista Narcisa Suciu a renunțat la cariera în plină ascensiune din România, mutându-se cu fiica sa, Daria, pe atunci în clasa a V-a, în Joensuu, un oraș din estul Finlandei. Ea se îndrăgostise de antropologul finlandez Veikko Miettinen, dar auzise și că acolo sunt cele mai bune sisteme de învățământ din lume.

Narcisa Suciu a revenit recent în țară, printre altele, ca să se vaccineze, chiar dacă Finlanda a reușit să țină pandemia sub control, având una dintre cele mai mici rate de infectare la nivel global. Narcisa Suciu a povestit pentru Libertatea.ro care a fost primul impact când și-a înscris fiica la școală, în Finlanda, dezvăluind un lucru uluitor.

Narcisa Suciu a mai mărturisit că mai degrabă adaptarea a fost mai dificilă pentru ea, ca părinte, decât pentru fiica sa.

”Cred că mai greu a fost pentru mine, ca părinte (râde). Doamne, când a mers fata mea în prima excursie, m-am dus la școală să plătesc, ca în România (râde). Profesorii se uitau la mine și mă întrebau: „Dar ce vreți să plătiți?“. „Păi, excursia.“ „Păi nu trebuie să plătiți nimic, plătește școala.“

„Și mâncarea?“ „Și mâncarea!“ „Și drumul?“ „Și drumul!“. Se uitau la mine și nu înțelegeau ce vreau. Nu mai zic că n-am vrut să o las să se ducă cu autobuzul, am dus-o cu mașina personală. Când am ajuns acolo nu era niciun părinte, toți copiii se distrau, se jucau, profesorii se uitau la mine ca la o extraterestră (râde). Până am înțeles că e altfel a durat un pic”, a mai mărturisit artista Narcisa Suciu, care și-a făcut și vaccinul anti-coronavirus în România.