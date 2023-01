De ce s-a apucat Liviu Guță de manele. Ce i-a zis patronului unde lucra după prima seară de muzică EXCLUSIV

De ce s-a apucat Liviu Guță de manele? Liviu Cătălin Mititelu, alias Liviu Guță, a mărturisit în exclusivitate pentru Playtech Știri că a ajuns să cânte manele dintr-o întâmplare, în momentul în care lucra la un service auto și avea un salariu de 4 milioane pe lună. Bani pe care i-a făcut, apoi, doar după câteva dedicații.

Liviu Guță provine dintr-o familie modestă din Brașov, fiind cel mai mic dintre cei cinci copii și extrem de neastâmpărat, un băiețel agitat, care nu sta locului nicio clipă. La vârsta de 8 ani, și-a descoperit plăcerea de a cânta. Un an mai târziu, a participat la diverse concursuri. A cântat muzică pop și nu-și imagina că va ajunge unul dintre cei mai cunoscuți artiști de manele.

„În Brașov era Bursa muzicanților, la Postăvarul. Eu cântam altceva. Mie nu-mi plăceau manelele. M-am dus și eu acolo și un băiat m-a întrebat ce știu să cânt. I-am spus Elvis Presley, rock and roll și altele. Dar el mi-a zis să încerc manele. Eu, că nu cânt manele.