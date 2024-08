Invitată în cadrul interviurilor Playtalk by Rebeka Pascu, am aflat de ce o urăște Victor Pițurcă pe Vica Blochina, de fapt. Evident, totul a pornit de acum câțiva ani, când ea a rămas însărcinată cu Edan și nu știa cum să îl facă să își recunoască fiul.

În cadrul interviurilor Playtalk by Rebeka Pascu, celebra Vica Blochina a vorbit despre eticheta ei aparent permanentă de „amantă” a lui Victor Pițurcă. Cu toate că nu a mai umblat cu alți bărbați însurați, presa tot așa o pomenește.

Aceasta a rememorat perioada în care a rămas însărcinată cu Edan, copilul lor, și antrenorul a refuzat să își recunoască fiul. Atunci Vica Blochina a apărut la TV, spunându-și oful.

„Atunci când am fost (n.r. amanta lui Pițurcă), nu a fost presă, paparazzi, judecată atât de mare. După care, nu știu cum s-a aranjat viața mea încât am apărut la televizor. Cumva, trebuia să mă apăr cu această poveste, trebuia să le spun.

În continuare, vedeta a mărturisit că ei nu îi place să mintă și că, ori de câte ori este întrebată ceva, preferă să spună adevărul.

„Dar de ce ar trebui să fie altfel? Viața este o experiență prin care trecem, cum ne-o oferă Dumnezeu, într-un fel. Pe ce drum alegem noi să o luăm sunt deciziile noastre, pe care trebuie să ni le acceptăm. Ce îmi pasă mie de unul care mă judecă, care poate e vai de mama lui, și, de obicei, mă judecă alea care sunt super nefericite în căsnicii, dar au statut.

Oamenii care sunt frustrați, nefericiți… un om fericit nu o să spună nașpa despre mine pentru că sunt mișto. Mă gândesc și acum la lucrul ăsta (n.r. dacă nu s-ar fi încurcat cu un bărbat însurat) și deja cred că a trecut prea mult timp ca să am regrete. Oricum nu am avut niciodată.

Faptul că am ajuns să am un copil, să fiu o mamă binecuvântată, cea mai fericită, nu pot să spun că îmi pare rău. Ar fi o nebunie să mă mint pe mine și pe toată lumea. Ăsta a fost drumul meu. Din tot ce mi-a oferit mie viața, eu consider că am avut rezultatul pe care mi l-am dorit, modelat așa cum am putut eu mai bine.

Da, putea să fie altfel. Puteam să fiu măritată, cu 3, 7 copiii, dar puteam să fiu și vai de mama mea. Puteam să mă țină unul în casă, puteam să fiu stresată, bolnavă… Nu îmi pare rău. Nu sunt sfântă, dar cine e?”, ne-am mai spus Vica Blochina, în exclusivitate.