Cum arată fiul Vicăi Blochina şi al lui Victor Pițurcă la 16 ani. Edan a crescut mult, nu îl recunoşti. Foto

Vica Blochina, imagine rară cu fiul său și al lui Victor Pițurcă, de care este absolut îndrăgostită. Edan are deja 16 ani și a ajuns de nerecunoscut. Cu cine seamănă băiatul blondinei și în ce relație a rămas cu mama lui, după ce s-a mutat definitiv la tatăl lui.

Edan, copia fidelă a lui Victor Pițurcă

Vica Blochina și Victor Pițurcă au trăit o frumoasă poveste de dragoste, în urma căreia a rezultat și fiul lor, Edan. Cei doi au avut o relație extraconjugală dar, chiar și așa, fostul selecționer și-a recunoscut copilul fără nicio ezitare.

Edan are acum 16 ani și locuiește cu tatăl său. Adolescentul a decis să se mute la Victor Pițurcă atunci când mama lui era la „Survivor România”, dar are o relație foarte bună cu blondina, care îl vizitează ori de câte ori are ocazia. Acesta nu ar fi fost de acord cu plecarea ei, motiv pentru care a plecat.

Edan este un adolescent zâmbitor și plin de viață, care îi seamănă perfect tatălui său. Vica Blochina a împărtășit mai multe imagini emoționante cu băiatul ei, după care se topește. Sunt foarte apropiați, având în vedere că, până la 15 ani, au fost nedespărțiți.

Fosta balerină îl vizitează ori de câte ori are ocazia și acesta se bucură de timpul petrecut cu mama lui. Din imagini se poate observa că băiatul îi seamănă perfect tatălui său din toate punctele de vedere, ceea ce îl face foarte mândru pe fostul sportiv.

Edan, mândria părinților lui

Edan este mândria păriniților lui, deși are doar 16 ani. A moștenit tot ce a fost mai bun de la fiecare și acum este un adolescent care nu le face probleme celor ce i-au dat viață, ci le dă numai motive de bucurie.

La vârsta de 16 ani, Edan Pițurcă a primit laude din partea mamei sale pentru rezultatele remarcabile obținute la școală. Deși relația sa cu Vica Blochina s-a distanțat oarecum odată cu mutarea la tatăl său, Victor Pițurcă, la vârsta adolescenței, aceasta pare să nu fie o problemă pentru blondina care are numai cuvinte de laudă la adresa lui.

Vica Blochina a exprimat că este mulțumită de performanțele academice ale fiului său și îl susține cu drag în toate planurile lui. Consideră că și-a făcut bine treaba timp de 15 ani, iar de acum speră că va proceda la fel și Victor Pițurcă.

Această evoluție în relația lor subliniază maturitatea lui Edan și deschiderea ambelor părți de a susține binele și succesul adolescentului în toate aspectele vieții sale. Blondina a respectat decizia lui de a sta departe de ea și speră doar că a fost un pas bun.

„E bine, cum știi, la tatăl lui. A terminat școala acum, sunt foarte fericită, nota 9 este perfect. A terminat clasa a IX-a. La vârsta de 16 ani este mai dificil, este mai introvertit și este mai greu de comunicat. Eu l-am crescut pe el până pe 15 ani, a avut model acasă, pe mama. Acum mă bucur că îl are model masculin pe tatăl său, așa mi se pare și normal. Nu trebuie să-l învăț eu treaba asta. Știi, eu doar îl susțin în tot ce face, dar treaba asta (n.r. – de dragoste), să îl învețe tatăl”, a zis ea la televizor.

De ce s-au despărțit Vica Blochina și Victor Pițurcă

În cadrul unei discuții recente, Vica Blochina a dezvăluit că Victor Pițurcă a fost bărbatul pe care l-a iubit cel mai profund. Cu toate acestea, ea a recunoscut că, în ciuda sentimentelor puternice, a ales să îl înșele de mai multe ori.

Motivul principal pentru aceste acțiuni a fost faptul că fostul selecționer al echipei naționale de fotbal a României nu era dispus să recunoască oficial relația lor. Acesta i-a mărturisit că nu își va părăsi niciodată soția, deși era fericit alături de blondina care i-a oferit și un băiat.

Deși inițial deranjată în mod considerabil, Vica Blochina a ales să nu ia inițial nicio decizie în legătură cu situația. Totuși, în cele din urmă, a optat să își înșele partenerul ca formă de răzbunare. Remarcabil este faptul că această decizie nu a fost luată o singură dată, ci de mai multe ori, așa cum însăși vedeta recunoaște.

”Faptul că știind că niciodată nu o să fiu soția lui sau să avem o relație, eu l-am înșelat pe el foarte mult, foarte mult în toți anii ăștia, de răzbunare. Cred că a simțit, dar cumva a fost chestia de răzbunare a mea cu mine”, a povestit Vica Blochina.

În plus, Vica Blochina a adăugat că bărbații cu care a avut relații în paralel îl depășeau Victor Pițurcă din toate punctele de vedere. Chiar dacă era conșțientă de acest detaliu și știa că niciodată nu va avea o iubire normală alături de fotbalist, se întorcea mereu la el și nu putea iubi pe nimeni altcineva.

”Toți cu care am fost erau mulți peste el, din toate punctele de vedere, ca social, ca bani, ca vârstă, dar pe el îl iubeam atât de mult că mereu mă întorceam înapoi”, a mai spus Vica Blochina.

Era îndrăgostită de selecționer și nu avea ochi pentru altul, deși el o rănea mereu și îi dădea speranțe false. Într-un final, însă, a decis să plece pentru totdeauna și să caute fericirea altundeva.