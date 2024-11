Ce a pățit Vica Blochina după ce a slăbit peste 10 kilograme: „S-a lăsat pielea”

În 2023, Vica Blochina, fosta iubită a lui Victor Pițurcă, a decis să recurgă la o operație de micșorare a stomacului. Ea a reușit să slăbească peste 10 kilograme într-un timp foarte scurt. Acum, diva arată într-un mare fel, dar pielea ei a început să se lase din cauza kilogramelor date jos.

Vica Blochina (47 de ani), fosta parteneră a lui Victor Pițurcă, a decis să-și micșoreze stomacul după ce încercase mai multe diete, care nu au dat rezultatele dorite. Așadar, în vara lui 2023, blondina a ajuns pe mâinile medicilor, dar recuperarea nu a fost tocmai ușoară.

„Prima săptămână am stat numai pe supe clare, acum sunt pe piureuri, chestii pasate ca la bebeluși și, după o lună, pot să încep să ciugulesc. Nu am avut deloc dureri. Ca senzație e ca o mică arsură, o gastrită. Am însă restricții! B

Fosta concurentă de la „Survivor” a suferit o intervenție numită „plicatură gastrică”. După operație, ea a reușit să slăbească foarte mult într-un timp extrem de scurt. Din păcate, pielea i s-a lăsat după ce a reușit să dea jos peste 10 kilograme.

„Am slăbit foarte mult. Nu știu exact cât am dat jos, pentru că nu mă cântăresc niciodată. Nu știu câți bani am în cont și nu știu niciodată câte kilograme am! De bani se ocupă tot timpul cineva, dar de kilograme nu mă interesează. Promovez online diverse produse, am platformă. Avem contracte cu fabrici.

Fac de mult timp aceste lucruri, dar diferența este că acum promovez foarte mult online, foarte puternic, pentru că fac bani mulți. Și atunci e bine. În rest, totul este foarte bine la mine. Nu am de ce să mă plâng, să știi! S-au aranjat lucrurile. Toate. Și cu fiul meu lucrurile stau bine. E totul e foarte ok.

Cumva am ajuns la un echilibru în viață, din toate punctele de vedere. Nu pot să mă plâng. După ce am slăbit vreo zece kilograme în patru luni de zile acum am o durere de cap…plus că trebuie să am grijă de pielea mea, deoarece în unele locuri a început să se și lase pielea”, a mai declarat Vica Blochina.