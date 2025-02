Cristina Cioran, prima imagine cu bebelușul și fetița. Apariția surpriză din tabloul de familie i-a topit pe fani

Cristina Cioran a împărtășit cu fanii săi prima fotografie cu fiul său nou-născut. Tabloul de familie a fost foarte apreciat de internauți, care au răsplătit-o pe actriță cu multe aprecieri și mesaje.

Cristina Cioran, prima imagine cu bebelușul său

Cristina Cioran trăiește o perioadă foarte frumoasă din viața ei. Actrița a devenit mamă de băiat, în urmă cu câteva zile și este în al nouălea cer. Este fericită până la culme, deoarece casa ei a devenit și mai bogată.

Vedeta a prezentat pe Instagram prima fotografie cu băiețelul său nou-născut. Cu această ocazie, am aflat și numele micuțului. Îl cheamă Max Ioan și este un băiețel de nota 10. Alături de actriță și nou născut era normal să completeze tabloul de familie și Ema, fetița Cristinei Cioran, în vârstă de 4 anișori.

”Foarte fericită să vi-l prezint pe Max Ioan, baietelul nostru. Ema, surioara mai mare în prim plan și buni veghează”, a scris Cristina Cioran. ”Atat de tare am asteptat aceste momente! As vrea sa va marturisesc ca am oameni laga mine si am sustinatori purernici care, atat la Ema cat si la Max au fost si sunt si vor fi alaturi de mine!”, a scris vedeta într-o altă postare pe Instagram.

”Ce bine ca ai mama lângă tine”

Fotografia a fost primită cu entuziasm de fanii actriței, care i-au transmis numeroase mesaje de felicitare și urări de sănătate pentru întreaga familie.

”Felicitări Cristina ! Să fii sănătoasă ,îți vor aduce doar bucurii”, ”Ce frumos! Fericirea, sănătatea și bucuriile să fie în casa și viața voastră! Doamne ajută numai bine! Recuperare rapidă și ușoară îți doresc Cristina!”, ”Ce bine ca ai mama lângă tine , chiar dacă ai o vârstă ! Mama e cel mai mare ajutor”, ”Felicitări, dragă Cristina! Să-ți trăiască copiii sănătoși, să te bucuri de ei! Așa cum se bucură buni de voi! Ești o mamă împlinită și fericită!”. Sunt doar câteva dintre sutele de mesaje primite de actriță.

Dacă acum viața Cristinei Cioran pare ruptă din filme, alta era situația în urmă cu aproape un an de zile. Vedeta cerea atunci un ordin de protecție împotriva lui Alex Dobrescu, tatăl fetiței sale. Spunea atunci că a fost terorizată fizic și psihic de acesta și a cerut și obținut un ordin de protecție. Cu toate acestea, se pare că cei doi nu au putut sta departe unul de celălalt, deoarece tocmai ce au devenit din nou părinți.