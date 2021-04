Sânziana Buruiană a bătut un record. Toate mămicile vor fi uluite de performanța ei

Sânziana Buruiană a șocat o țară întreagă, mai ales pe mămici. Toate femeile care au devenit mame au fost uluite de performanța acesteia. Ce record a bătut cunsocuta fostă asistentă de televiziune?

Mărturiile Sânzianei Buruiană sunt uluitoare! Mămica în vârstă de 36 de ani a șocat pe toată lumea după ce a recunoscut public faptul că încă o alăptează pe fiica sa cea mare care are deja patru ani și jumătate.

Alăptatul Izabelei ar fi continuat și acum dacă nu apărea în peisaj mezina familiei. Astfel, fiica cea mare a vedetei de televiziune s-a oprit din acest obicei din luna octombrie a anului trecut. Cu toate astea, tot mai scapă de câteva ori la sânul mamei, chiar dacă trebuie să-i facă loc micuței Antonia.

Sânziana Buruiană s-ar putea înscrie lejer în Cartea Recordurilor pentru că de cinci ani și jumătate alăptează non-stop. Aceasta este categoric una din problemele cu care se confuntă multe femei care dau naștere în ziua de azi – lipsa laptelui matern. Iată că pentru blondină acest lucru nu a fost deloc un punct de cotitură. Cel mai probabil gena o ajută pe fosta asistentă de televiziune.

„Eu alăptez de cinci ani și jumătate! E incredibil! Mie nu mi s-a oprit laptele nici când a murit tata. Până în momentul în care am aflat de cea de-a doua sarcină nu m-am oprit. Am alăptat-o pe fiica cea mare până la patru ani jumătate. Mi-a fost ușor mie, cred, că o adormeam ușor. Într-adevăr că primele luni sunt mai grele, dar eu am învățat-o, pentru că Izabela are o imunitate bună și am zis că poate are un efect. Am zis că într-o zi, ea singură va renunța. Acum se cam uită puțin cam așa la cea mică când o alăptez”

Sânziana Buruiană (Sursa: click.ro)