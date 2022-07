De ce nu se îngrașă Simona Pătruleasa. Trucul pe care îl aplică mereu când i se face foame EXCLUSIV

Prezentatoarea știrilor Kanal D arată și se simte bine în pielea ei. În ciuda treceri timpului, Simona Pătruleasa își păstrează silueta de adolescentă, însă recunoaște că nu mai este totul așa simplu, ca în tinerețe. Prin urmare, vedeta a adoptat intermittent fastingul de un an și e mulțumită că a slăbit 6 kg.

Simona Pătruleasa se îmbracă mult în negru, dar nu pentru că ar avea nevoie să își ascundă corpul tras prin inel, ci pentru că așa îi place. Vedeta nu a avut fluctuații de greutate, singurul surplus de kilograme fiind în perioada sarcinii, un lucru de altfel normal. În rest, s-a străduit să își păstreze greutatea constantă. “În momentul în care am fost însărcinată cu Ingrid și am luat niște kilograme, mă feream de alb. Cred că întotdeauna am preferat negrul și pentru că subțiază și pentru că pur și simplu mi-a plăcut mie negrul”, a precizat ea.

În ultimul an, Simona a adoptat o nouă strategie alimentară, care să o ajută să rămână într-o formă de invidiat. Deși a obținut rapid rezultate, ea a preferat să o transforme într-un stil de viață. “Nu mănânc după ora 6.30 seara nimic și am o pauză de 16 ore. Cumva țin de un an intermittent fasting. Am slăbit în primul rând 5-6 kg”, ne-a spus ea.

Pătruleasa a decis să își tempereze poftele culinare, pentru a nu-și pune în pericol silueta. Nu de alta, dar metabolismul ei nu mai este ca odinioară. “Nu mănânc atâtea dulciuri câte îmi doresc, mănânc doar în weekend. Mă abțin de la unele lucruri, trebuie să am grijă, pentru că nu mai e ca acum 20 de ani, când nu mâncam 3 zile și eram băț. Trebuie să facem și unele sacrificii. Intermittent fasting este un mod de viață”, a declarat, în exclusivitate pentru Impact.ro, vedeta Kanal D.

Când i se face foame, bea apă sau ceai

Stilul de viață adoptat nu este unul la îndemâna oricui, întrucât intervalul dintre mese este destul de mare. “Mă apucă foamea, doar că beau apă, beau un ceai și încerc să uit. Acum, sinceră să fiu am intrat în normalitate, nu mai e chiar așa, dar mai sunt și momente și e greu dacă mergi la un party. Am grijă să mănânc atunci imediat, înainte de a-mi expira ora. La 6.30 e ultima masă și după aceea nu mai mănânc. Dimineața mănânc pe la 10.00 -11.00, am 3 mese, gustări, fructe, nu am restricții, doar că am grijă”, ne-a detaliat ea.

Prezintă știrile dimineții de la ora 9.00

După ani întregi în care le-a prezentat telespectatorilor Kanal D, cele mai importante știri în cadrul jurnalelor de weekend, din această vară Simona Pătruleasa a trecut pe segmentul de dimineață. Vedeta prezintă știrile Kanal D de la ora 9.00 și este încântată că are toată ziua la dispoziție pentru a o petrece cu Ingrid, fiica ei și a lui Sabin Ivanov, dar și weekendurile libere. “Mă simt super bine la știri, am toată ziua înainte. Îmi face plăcere, am o echipă foarte tânără și foarte faină, mă pot baza pe colegii mei și chiar lucrăm foarte bine împreună. Am sâmbăta și duminica libere și pot să fiu cu Sabin și cu Ingrid nonstop”, ne-a spus ea încântată.

De 11 ani vacanțele sunt doar cu fiica lor

Vedeta are în plan o vacanță în străinătate cu familia. “Vrem să mergem prin august, în Franța, și probabil o săptămână în Turcia pentru Ingrid. De când e Ingrid, de 10 ani, aproape 11, nu am avut niciodată vacanță doar noi doi și nici nu ne dorim, pentru că nu putem să stăm fără ea, nici măcar o zi”, a declarat, în exclusivitate pentru Impact.ro, Simona Pătruleasa.