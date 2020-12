S-a aflat drama trăită de Simona Pătruleasa în 2020. Vedeta a avut curaj să spună adevărul abia acum. Ce a pățit frumoasa prezentatoare TV, vedeți în rândurile de mai jos.

Cum trece Simona Pătruleasa prin perioada grea cauzată de epidemia de coronavirus. ”Trăim momente dificile în această perioadă”

Simona Pătruleasa a trăit o adevărată dramă în acest an. Prezentatoarea TV a avut curaj să spună adevărul abia acum. Simona Pătruleasa este una dintre cele mai elegante vedete TV.

Acum, prezentatoarea TV face faţă cu brio provocărilor epidemiei de coronavirus, mai ales ca este mămica unei fetiţe de clasa a III-a.

De ce îi este dor Simonei Pătruleasa

”Trăim momente dificile în această perioadă din cauza virusului, dar ne-am adaptat situaţiei actuale. Mi se pare foarte greu că nu ne putem îmbrăţişa părinţii, că nu putem spune că trăim o normalitate, dar, în acelaşi timp, trebuie să ne păstrăm optimismul şi să vedem şi partea plină a paharului, aceea că petrecem mai mult timp acasă, alături de cei dragi, că ne bucurăm de activităţi împreună.

În această perioadă trebuie să mărturisesc că am gătit mai mult decât o făceam înainte, am grădinărit şi ne-am ocupat mai mult de activităţile casnice”, a declarat Simona Pătruleasa.

Întâlnirile cu bunicii, afectate de epidemia de coronavirus

Simona Pătruleasa nu se vaită că a trebuit să petreacă mai mult timp acasaă, oricum o făcea și înainte de pandemie. ”Şi înainte de această perioadă noi eram obişnuiţi să petrecem foarte mult timp împreună, aşa că acest aspect s-a înscris mai mult într-o normalitate…

Într-adevăr, ne-au lipsit mult întâlnirile cu bunicii şi vacanţele pe care le petreceam înainte de pandemie. În schimb, am compensat aceste lipsuri, cât s-a putut, şi am găsit numeroase activităţi care să ne relaxeze: am jucat tenis de masă, baschet, şah, am pictat, gătit, am citit, am vizionat foarte multe filme”, a spus Simona Pătruleasa, potrivit clickpentrufemei.ro.

Simona Pătruleasa, despre învățământul online

Simona Pătreleasa și-a spus părerea și despre faptul că elevii sunt nevoiți să studieze online. ”A fost şi este în continuare o provocare învăţământul la distanţă, dar mă bucură să constat că, la şcoala unde învaţă Ingrid, lucrurile merg foarte bine, deşi copiii noştri nu erau obişnuiţi cu această formă de învăţare.

Ei se adaptează mult mai uşor la nou şi sunt fascinaţi, dar cu siguranţă le lipseşte socializarea cu care erau obişnuiţi. Cred că mai avem multe de învăţat legat de învăţământul online şi că putem să avem rezultate frumoase chiar şi făcând cursuri la distanţă”, a mai spus Simona Pătruleasa.