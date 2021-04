De ce nu s-a căsătorit Bursucu până acum cu mama copilului său. Adevărul s-a aflat abia acum

Adrian Cristea, cunoscut și sub numele de Bursucu, este un tătic fericit. Partenera sa de viață i-a dăruit o fetiță despre care carismaticul moderator vorbește la superlativ. Deși aflați la distanță, nu pierde nicio ocazie să vorbească cu ea. Partenera sa de viață și cea mică locuiesc la Constanța, iar el la București. Cu toate astea, deși au o relație fericită, Bursucu nu a cerut-o în căsătorie până acum.

Carismaticul moderator și asistent tv Bursucu se poate mândri cu o carieră de televiziune importantă, alături de prietena sa Teo Trandafir. În același timp, Adrian Cristea trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu partenera sa de viață Andreea de câțiva ani buni, și au două fete. Cea mică este o fetiță superbă și atât cât îi permite timpul, se ocupă de buna sa creștere. Andreea și cele două fete se află la Constanța, iar de la declanșarea Pandemiei, Bursucu a fost nevoit o perioadă să facă naveta între București și Constanța.

Deși cu doi copii superbi și o relația frumoasă, cei doi nu s-au căsătorit, iar asta a devenit motiv de discuție. Invitat recent în cadrul emisiunii realizate de Andreea Mantea, Bursucu a vorbit pentru prima dată despre acest lucru, declarând:

”De ce nu am cerut-o? Am vrut să o cer acum vreo 4 ani, 4 ani și jumătate. Eram certați în perioada aia. Eram certați de vreo 2-3 luni. Știi că bărbații fac cea mai mare greșeală a vieții lor. Când se ceartă cu partenera și vor să se împace, zic așa. Mă duc și o cer. Mă pun pe genunchi și vezi filmulețele alea prin aeroport, pe la mall, îi trage cu chitara în cap. Atunci am zis gata, ca să mă împac mă duc frumos cu inelul. Am început să vorbesc cu toată lumea. Băi vreau să fac asta, uite inelul ăsta. Am dat înapoi.

M-am răzgândit când am văzut că toată lumea spune nu. Ne-am împăcat, am vorbit cu ea deschis și mi-a zis. Ai făcut foarte bine că nu m-ai cerut atunci pentru că te-aș fi refuzat. Din momentul ăla au trecut anii și niciunul dintre noi nu ne-am mai gândit la treaba asta. Eu în momentul ăsta aștept momentul potrivit în care să fac pasul acesta. Îmi trebuie ceva pentru că eu sunt mai nebun. Nu pot să mă pun într-un genunchi, la o piscină, ce face toată lumea. Trebuie să ma ia poliția, să gândesc ceva.”, a spus Bursucu în emisiunea Trăiri alături de Andreea Mantea.