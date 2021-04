Ce făcea Teo Trandafir când Ana Porgras a fost eliminată de la Survivor: ‘Isterie generală’

Ana Porgras a fost eliminată de la Survivor, spre dezamăgirea lui Zanni, cel cu care avea o relație specială. Concurenta de la Faimoși a fost devastată să afle că drumul ei în competiție a luat sfârșit, însă a rămas puternică.

Acum, fosta concurentă s-a întors din Republica Dominicană, după ce a fost eliminată la propunerea lui Jador. Ea a mărturisit că a fost de-a dreptul șocată atunci când a auzit că drumul ei în Republica Dominicană se oprește.

Invitată la Teo Show, prezentatoarea a declarat că și ea a fost șocată de anunțul că fosta gimnastă pleacă de la Survivor. Teo a povestit că a început isteria în România, odată cu plecarea ei.

Ana Porgras a povestit că așa a simțit și ea. Inițial, fosta gimnastă a crezut că face o glumă.

Și când s-a oprit și mi-a zis că „Drumul Survivor se oprește pentru ține aici și acum” nu mi-a venit să cred. Am adus și 3 puncte pe cel mai greu traseu de la Survivor, am intrat și la Ștafeta și am reușit să o câștig. Cred că oamenii au văzut acasă cât de mult mi-am dorit asta”, a povestit Ana.

Ea a povestit despre cum a văzut faptul că Jador a propus-o spre eliminare, însă este convinsă că nu a vrut să o scoată din joc. Mai mult, spune Ana, Jador a fost la fel de șocat ca ea, când a auzit.

Ea le-a transmis oamenilor de acasă să își voteze favoriții, pentru a elimina riscul ca unii concurenți buni să plece din competiție.

„Eu vreau să le transmit oamenilor de acasă atât: în momentul în care vă place de cineva, evoluția lui, felul în care se comportă, să îl susțineți. Să îl votați. Și să nu mai facă ei strategii acasă pentru că riscați să pierdeți oameni buni, să va iasă favoritul afară, ceea ce e neplăcut. Când am ieșit din competiție, timp de 3 nopți am dormit 5 ore adunate. Pentru că eram mereu pe rețelele de socializare să văd ce scriu oamenii. Pe mine mă interesează ce spun oamenii”, a mai spus ea.

Faimoasa și-ar dori să revină în competiție, spunând că nu regretă deloc parcursul pe care l-a avut la Survior.

„Eu aș fi vrut să mă reîntorc la Survivor. M-aș reîntoarce. A fost o experiență care mi-a schimbat viața. Am realizat cât de importantă e familia, că orice lucru mic după care noi fugim în viață de zi cu zi, nu are nicio importantă. Mașini, averi, bani… nu au nicio importantă. Noi am trăit într-o junglă în care nu aveam nimic, nici măcar mâncare. Și am reușit să supraviețuim și să îmi dau seama că doar amintirile cu cei dragi, momentele frumoase, sunt tot ce contează. Survivor a fost experiențavieții mele și am zis-o încă de dinainte să ajung acolo, fără să ajung acolo încă. Ma simt norocoasă pentru tot ce am trăit”, a dezvăluit Ana Porgras.