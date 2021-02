Andreea Mantea pleacă de la Kanal D? Ce mare televiziune a ofertat-o și pentru ce emisiune

Andreea Mantea vrea să plece de la Kanal D? Simpatica prezentatoare este apreciată de milioane de români și a reușit să își construiască o carieră frumoasă în televiziune, dar, se pare că ar fi gata de o schimbare în viața ei. În curând, s-ar putea să o putem urmări la un alt post.

Andreea Mantea se pregătește să plece de la Kanal D?

Andreea Mantea vrea să plece de la Kanal D? Prezentatoarea TV s-ar pregăti de un transfer la un post de televiziune concurent, după ce publicația Cancan.ro a dezvăluit că aceasta nu este mulțumită pentru faptul că nu mai prezintă show-ul matrimonial ‚Puterea dragostei’ și nici nu este încântată de cifrele de audiență pe care le obține la ‚Trăiri alături de Andreea Mantea’.

Din motivele prezentate mai sus, Andreea Marin ar fi pregătită să facă o schimbare de proporții în cariera sa și ar fi început să negocieze deja cu rivalii Kanal D pentru un anumit post ce o interesează. Se pare că Andreea Mantea și-ar dori să prezinte emisiunea ‚Mireasa’ și discută intens cu șefii Antenelor pentru a putea să fie prezentă acolo.

Andreea Mantea, drumul spre celebritate. Ce a făcut vedeta înainte să apară la TV

Andreea Mantea este extrem de celebră, dar puțini știu ce a făcut înainte să apară pe sticlă. Vedeta de televiziune a povestit că a început să lucreze încă de la 15 ani pentru a-și câștiga banii de buzunar. Aceasta se angaja pe vremuri ca picoliță într-un restaurant din București, deși la început a picat proba la care a supus-o patroana restaurantului.

Cum totul se termină cu bine, acest loc de muncă i-a adus și multe foloase. În una dintre zilele în care muncea la restaurant, aceasta a servit-o chiar pe patroana unei agenții de modele, ce i-a remarcat frumusețea imediat. Femeia de afaceri i-a lăsat cartea de vizită și a invitat-o la agenție, unde a făcut câteva fotografii. După, Andreea Mantea și-a urmat drumul către micile ecrane.

Ce loc de muncă a avut Andreea Mantea. Puțini cunosc acest detaliu

“Pe la la sfârșitul clasei a IX-a, la începutul vacanței de vară, am luat ziarele și-am căutat printre anunțurile cu oferte de serviciu. Cum eram foarte mică, singurul la care mi-am dat seama că aveam șanse era cel care anunța un post vacant de picoliță într-un restaurant. M-am gătit și m-am prezentat la interviu.

Am fost întrebată dacă sunt în stare să duc o tavă plină cu băuturi. Am înghițit în sec și-am zis că: «Da». Când mi-au pus tava în brațe, pe tocuri fiind, după trei pași am scăpat-o. Patroana a fost însă amabilă, mi-a spus că-i place de mine și că mă angajează, chiar dacă n-am experiență. M-am prezentat la serviciu de a doua zi.

Sigur că toți banii pe care îi câștigam, îi dădeam pe tot felul de prostii, care la vremea aia mi se păreau extrem de importante: pantofi, genți, rochițe etc.”, a spus Andreea Mantea într-un interviu mai vechi acordat Revistei Formula As.