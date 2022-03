De ce nu poate Vladimir Putin să moară, conform lui Dani Oțil. Colegii lui s-au pus pe râs imediat

De ce nu poate Vladimir Putin să moară, potrivit lui Dani Oțil. Colegii lui s-au pus pe râs imediat. Informațiile despre războiul în Ucraina au fost urmărite îndeaproape și de către prezentatorii matinalului Neatza cu Răzvan și Dani. Dacă Răzvan a anunțat că a „rupt Tik-Tok-ul în două” în acest weekend, Dani Oțil a găsit o explicație pentru care Vladimir Putin nu poate să moară, referindu-se, cel mai probabil, la informațiile titrate de cotidianul Daily Star, care citează surse din Pentagon. Potrivit acestor surse, liderul de la Kremlin ar suferi de o boală gravă.

Informațiile despre actualitate au fost urmărite îndeaproape de prezentatorii matinalului Neatza cu Răzvan și Dani. Răzvan a recunoscut că le-a urmărit de pe telefon, dispozitiv pe care l-a descărcat de două ori într-o singură zi.

„Am rupt Tik-Tokul în weekend, două baterii am terminat”, a mărturisit Răzvan Simion.

Dani Oțil a fost și el atent la informațiile care au circulat în acest weekend despre războiul din Ucraina, aflat azi la cea de-a 12-a zi de la invazia rusă. Printre informațiile care au circulat în presă au fost și cele care au vizat starea de sănătate a liderului de la Kremlin. Surse din Pentagon, citate de cotidianul Daily Star, au susținut că Vladimir Putin ar fi grav bolnav, lucru care s-ar sesiza pe chipul său.

În ediția de azi a matinalului Neatza cu Răzvan și Dani, Dani Oțil a explicat însă, în stilul propriu, de ce Vladimir Putin „nu o să moară”.

„Nu o sa moară Putin și vă explic de ce. Am citit în acest weekend ca la viloiul în care locuiește, întreținerea costă 2 milioane pe an. Am înțeles că ar avea și datorii. Si nu poți să mori atunci când ai datorii”, a spus matinalul, stârnind hazul în platoul emisiunii.