Ultima oră
De ce nu poate fi înmormântată Ioana Popescu? Iubitul jurnalistei, mesaj dureros pentru cei care au cunoscut-o
27 sept. 2025 | 11:28
de Dumitrache Diana

De ce nu poate fi înmormântată Ioana Popescu? Iubitul jurnalistei, mesaj dureros pentru cei care au cunoscut-o

Monden
De ce nu poate fi înmormântată Ioana Popescu? Iubitul jurnalistei, mesaj dureros pentru cei care au cunoscut-o
3imagini
Ioana Popescu, una dintre cele mai cunoscute jurnaliste (Foto: Facebook)

Moartea neașteptată a Ioanei Popescu, jurnalistă și fostă actriță, la doar 45 de ani, a stârnit un val de emoție și tristețe atât în rândul apropiaților, cât și în mediul online. Cei care au urmărit-o de-a lungul timpului au transmis mesaje de regret, șocați de dispariția unei figuri cunoscute din mass-media și showbiz.

Iubitul Ioanei Popescu cere ajutor pentru înmormântare

De-a lungul carierei, Ioana Popescu s-a remarcat prin aparițiile pline de energie și prin stilul direct, calități care au transformat-o într-o prezență constantă pe micile ecrane și în paginile publicațiilor. În paralel cu activitatea jurnalistică, ea a cochetat și cu actoria, participând la proiecte care i-au consolidat notorietatea publică.

Dincolo de emoția publică, dispariția Ioanei a scos la iveală și o situație dificilă: partenerul ei de viață nu are posibilitatea de a organiza pe cont propriu înmormântarea creștinească. Din acest motiv, el a lansat un apel public, cerând sprijinul celor care au cunoscut-o și au respectat-o pe jurnalistă, pentru ca aceasta să fie condusă pe ultimul drum așa cum se cuvine.

„Fac un apel către toţi cei care aţi cunoscut-o şi toţi cei care doriţi sau puteţi să ajutaţi pentru ca Ioana să aibă o înmormântare creştinească”, a transmis bărbatul, printr-un mesaj postat pe Facebook.

Într-o declarație oferită pentru CANCAN.RO, partenerul Ioanei Popescu a dezvăluit că jurnalista suferea de mai multe afecțiuni medicale grave. Ea fusese diagnosticată cu varice esofagiene, hepatită C, palpitații la inimă și ulcer – probleme care, în final, au dus la decesul ei.

Vezi și:
Ultimele imagini cu Ioana Popescu arată cât de mult suferea. Jurnalista s-a filmat în tren, cu puțin timp înainte de a se stinge

Ultimele clipe ale jurnalistei

Ioana Popescu și-a găsit sfârșitul în noaptea de sâmbătă spre duminică, 20 spre 21 septembrie 2025, la Spitalul Sfântul Ioan din București.

„Am anunțat 112, poliția, am explicat situația. În urma verificărilor, au spart ușa, nu era în casă. M-a sunat un domn de la poliție și mi-a zis: ‘Vreau să vă dau o veste, să știți că a decedat sâmbătă noapte spre duminică’. A murit la Spitalul Sfântul Ioan din București”, a mai spus bărbatul.

Acum, iubitul său încearcă să ridice trupul neînsuflețit de la morgă, pentru ca Ioana să fie înmormântată cu demnitate și conform tradiției creștine.

Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
De ce A MURIT Ioana Popescu, devoratoarea de fotbaliști. Răsturnare de situație! ADEVĂRUL ȘOC a ieșit la iveală!
Digi24
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești
Adevarul
Cum a slăbit un bucătar renumit 40 de kilograme fără diete și a devenit maratonist: „Mănânc orice, și cu pâine”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Ioana Popescu şi-a prevestit moartea? Mesajul transmis de jurnalistă iubitului său: „Nu o să ştie nimeni. Aşa a fost”
Ioana Popescu şi-a prevestit moartea? Mesajul transmis de jurnalistă iubitului său: „Nu o să ştie nimeni. Aşa a fost”
Monden
acum 24 de minute
Cauza morţii Ioanei Popescu, dezvăluită. Mesajul transmis de Mara Bănică, după aflarea veştii triste: „Viața ne e dată. Trăirea ne-o alegem”
Cauza morţii Ioanei Popescu, dezvăluită. Mesajul transmis de Mara Bănică, după aflarea veştii triste: „Viața ne e dată. Trăirea ne-o alegem”
Monden
acum 2 ore
De ce era numită Ioana Popescu „Devoratoarea de fotbaliști”. Jurnalista a publicat o listă a bărbaților pe care i-a cucerit
De ce era numită Ioana Popescu „Devoratoarea de fotbaliști”. Jurnalista a publicat o listă a bărbaților pe care i-a cucerit
Monden
acum 4 ore
6 zodii care își primesc ceea ce merita până pe 21 octombrie 2025. Universul le face, în sfârșit, dreptate
6 zodii care își primesc ceea ce merita până pe 21 octombrie 2025. Universul le face, în sfârșit, dreptate
Horoscop
acum 18 ore
Parteneri
Coșmarul prin care trece un bărbat ce și-a cumpărat un apartament nou: „Mi-e puțin frică că nu o să pot viețui acolo”
Click.ro
„Acolo practic se murea”. Mărturia cutremurătoare a mamei unei fetițe care a murit în secția ATI de la Spitalul „Sf Maria” din Iași
Digi24
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Unica.ro