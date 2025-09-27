De ce nu poate fi înmormântată Ioana Popescu? Iubitul jurnalistei, mesaj dureros pentru cei care au cunoscut-o

Moartea neașteptată a Ioanei Popescu, jurnalistă și fostă actriță, la doar 45 de ani, a stârnit un val de emoție și tristețe atât în rândul apropiaților, cât și în mediul online. Cei care au urmărit-o de-a lungul timpului au transmis mesaje de regret, șocați de dispariția unei figuri cunoscute din mass-media și showbiz.

Iubitul Ioanei Popescu cere ajutor pentru înmormântare

De-a lungul carierei, Ioana Popescu s-a remarcat prin aparițiile pline de energie și prin stilul direct, calități care au transformat-o într-o prezență constantă pe micile ecrane și în paginile publicațiilor. În paralel cu activitatea jurnalistică, ea a cochetat și cu actoria, participând la proiecte care i-au consolidat notorietatea publică.

Dincolo de emoția publică, dispariția Ioanei a scos la iveală și o situație dificilă: partenerul ei de viață nu are posibilitatea de a organiza pe cont propriu înmormântarea creștinească. Din acest motiv, el a lansat un apel public, cerând sprijinul celor care au cunoscut-o și au respectat-o pe jurnalistă, pentru ca aceasta să fie condusă pe ultimul drum așa cum se cuvine.

„Fac un apel către toţi cei care aţi cunoscut-o şi toţi cei care doriţi sau puteţi să ajutaţi pentru ca Ioana să aibă o înmormântare creştinească”, a transmis bărbatul, printr-un mesaj postat pe Facebook.

Într-o declarație oferită pentru CANCAN.RO, partenerul Ioanei Popescu a dezvăluit că jurnalista suferea de mai multe afecțiuni medicale grave. Ea fusese diagnosticată cu varice esofagiene, hepatită C, palpitații la inimă și ulcer – probleme care, în final, au dus la decesul ei.

Ultimele clipe ale jurnalistei

Ioana Popescu și-a găsit sfârșitul în noaptea de sâmbătă spre duminică, 20 spre 21 septembrie 2025, la Spitalul Sfântul Ioan din București.

„Am anunțat 112, poliția, am explicat situația. În urma verificărilor, au spart ușa, nu era în casă. M-a sunat un domn de la poliție și mi-a zis: ‘Vreau să vă dau o veste, să știți că a decedat sâmbătă noapte spre duminică’. A murit la Spitalul Sfântul Ioan din București”, a mai spus bărbatul.

Acum, iubitul său încearcă să ridice trupul neînsuflețit de la morgă, pentru ca Ioana să fie înmormântată cu demnitate și conform tradiției creștine.