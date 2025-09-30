Imagini emoționante înainte de înmormântarea Ioanei Popescu. Mara Bănică, transformată de durere, este nedespărțită de sicriu

Trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu a fost depus la capela cimitirului Berceni 2 din București, unde apropiații, colegii și cei care au cunoscut-o au posibilitatea să își ia rămas-bun. Încă de la primele ore, mai multe persoane au venit la capelă pentru a aduce flori și a aprinde lumânări.

Mara Bănică se ocupă de funeraliile Ioanei Popescu

Ioana Popescu, cunoscută ca jurnalistă, scriitoare și prezență activă în presa mondenă, a atras atenția publicului prin aparițiile sale televizate și prin declarațiile privind viața personală. De-a lungul timpului, a fost supranumită „devoratoarea de fotbaliști”, datorită relațiilor despre care s-a scris intens în tabloide. În paralel, și-a construit o carieră în presă și literatură, rămânând o figură cunoscută și comentată.

Moartea sa a venit ca o undă de șoc pentru cei care au cunoscut-o personal sau din presă. Organizarea funeraliilor a fost coordonată de Mara Bănică, prietenă apropiată a Ioanei. Prezentatoarea TV s-a ocupat de toate detaliile logistice, de la depunerea trupului la capelă până la programul slujbelor religioase. Ea a transmis public informații precise pentru cei care doresc să participe:

„La ora 11:00 o să ajungem la capela cimitirului Berceni 2 cu Ioana. Cine vrea să vină, astăzi la ora 17:00 o să i se citească și stâlpii. Cine vrea să îi aducă un ultim omagiu poate veni acolo începând cu ora 11:00.”

Programul anunțat permite celor care au cunoscut-o pe Ioana Popescu să participe la momentele de reculegere organizate înaintea înmormântării.

Din ce cauză ar fi murit Ioana Popescu

La capelă au ajuns atât persoane din domeniile media și artistic, cât și prieteni apropiați și foști colegi. Atmosfera a fost una sobră, iar Mara Bănică nu a plecat de lângă sicriu. Îmbrăcată în negru și vizibil afectată, conform imaginilor surprinse de SpyNews, vedeta s-a recules lângă sicriul cu trupul Ioanei Popescu.

Potrivit informațiilor transmise de familie și prieteni, ceremonia de înmormântare va avea loc în zilele următoare, iar capela de la Berceni 2 rămâne locul unde cei care doresc pot aduce un omagiu.

Jurnalista s-a confruntat în ultimii ani cu mai multe afecțiuni medicale, însă momentul în care a ajuns la spital a fost, din păcate, prea târziu pentru a mai putea fi salvată. Detaliile legate de ultimele clipe din viața ei au fost făcute publice abia după ce partenerul său a decis să vorbească deschis despre situația prin care au trecut.

Acesta a explicat, într-o declarație oferită pentru Cancan, că decesul a survenit în noaptea de sâmbătă spre duminică, la Spitalul Sfântul Ioan din București. Potrivit spuselor sale, jurnalista ar fi amânat mult timp vizita la medic, refuzând inițial să apeleze la ajutor specializat.

Investigațiile medicale au arătat că suferea de mai multe afecțiuni grave, printre care varice esofagiene, hepatită C, probleme cardiace manifestate prin palpitații și ulcer. Toate acestea au contribuit la agravarea stării sale de sănătate, care s-a deteriorat rapid.