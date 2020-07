Retragerea de la turneele din SUA, egal dezastru pentru Simona Halep! Poate să piardă multe locuri în clasamentul WTA

Simona Halep nu va participa la ediția din acest an a Western & Southern Open, turneu mutat de la Cincinnati la New York. Lista jucătorilor de pe tabloul principal a fost publicată, iar românca nu apare printre cei care şi-au anunţat prezenţa. Asta deşi la turneul de categorie Premier 5 vor fi nume grele din circuitul WTA, precum Karolina Pliskova, Belinda Bencic, Garbine Muguruza, Petra Kvitova şi Serena Williams. Pentru că vrea să evite carantinarea la revenirea în Europa, Halep a decis să nu meargă la New York.

Simona Halep nu vrea să meargă în SUA, deşi decizia ar putea să o coste multe puncte în clasament

Dacă restricţiile de călătorie vor fi menţinute, scenariu foarte probabil, Simona Halep nu va participa nici la US Open. După ce s-a retras şi de la Palermo, românca ar urma să joace o singură competiţie în luna august. Este vorba de turneul de la Praga, de categorie WTA International, deci cu foarte puţine puncte puse în joc.

2000 de puncte primeşte învingătoarea de la US Open 2020 (Simona Halep, şanse foarte mici să participe)

900 de puncte primeşte învingătoarea de la Western & Southern Open (Simona Halep nu va participa)

280 de puncte primeşte învingătoarea de la Praga (Simona Halep va participa)

Recent, WTA a venit cu o măsură care ar trebui să ajute jucătoarele care vor să sară unele turnee din circuit în 2020. Jucătoarele îşi pot alege între rezultatele din 2019 şi 2020 la competiţiile de după luna martie, când a izbucnit pandemia. Astfel, dacă Simona Halep nu va merge la Western & Southern şi la US Open va puncta cu rezultatele din 2019. Această măsură va fi una care va ajuta enorm pe unele jucătoare din circuit. Dar pe Simona Halep mai degrabă o va încurca. Asta pentru că românca are rezultate foarte modeste în 2019 la cele două competiţii pe care vrea să le sară în 2020.

În urmă cu un an, Simona Halep pierdea în optimile de finală la Cincinnati şi în turul 2 la US Open. Practic, tot cu aceste două rezultate va puncta românca şi în 2020. Ambele foarte modeste, cu o contribuţie foarte mică la totalul ei.

105 puncte a primit Simona Halep pentru optimile de finală de la Cincinnati, în 2019

70 de puncte a primit Simona Halep pentru turul 2 de la US Open 2019

Astfel, Simona Halep poate să piardă locuri importante în clasament. Va fi nevoită să rămână cu doar 175 de puncte din cele două turnee din SUA. Iar rivalele ei vor avea posibilitatea să aleagă rezultatele cele mai bune dintre cele obţinute în 2019 şi 2020. Asta pentru două turnee care oferă un total de 2900 de puncte.