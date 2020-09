De ce nu are Neti Sandu copii. Care este adevăratul motiv, de fapt

S-a aflat care este adevăratul motiv pentru care Neti Sandu nu are copii. Chiar dacă putea să facă un copil, vedeta a hotărât să spună pas. Acum realizează că a greșit.

De ce nu a rămas gravidă niciodată Neti Sandu. S-a aflat tristul adevăr

Neti Sandu, una dintre cele mai îndrăgite apariții de pe micul ecran, nu are copii nu că nu a putut să rămână gravidă, nu a vrut., scrie unica.ro. Decizia pe care a luat-o atunci când era tânără o nemulțumește acum.

Vedeta, care prezintă horoscopul la Pro TV, a fost întotdeauna discretă cu viața personală, însă pentru prima dată și-a deschis sufletul și a vorbit despre cea mai mare neîmplinire de viața ei, probabil. A mărturisit motivul pentru care a ales să nu facă copii. Neti Sandu a mărturisit că regretă faptul că nu are copii.

Neti Sandu, parte din casele românilor de 25 de ani

Neti Sandu este vedetă de 25 de ani și se numără printre cele mai discrete persoane publice din România. Prezintă în fiecare dimineață la PRO TV horoscopul, după care dispare până a doua zi la aceiași oră. Vedeta a recunoscut că și-ar fi dorit să aibă copii.

”Sincer, îmi pare rău că nu am copii, dar la tinerețe mă gândeam că va fi greu să-i fac. Acum constat că era bine să fi avut. Resimt că nu îi am, dar în tinerețe nu am fost în stare să-i fac, nu că n-aș fi putut.

Neti Sandu nu a considerat niciodată că este momentul pentru un copil

Am considerat că nu era momentul și cred că aș fi greșit foarte tare cu educația lor. Foarte târziu am aflat cum trebuie să crești un copil. Eu vin dintr-o perioadă în care lucrurile stăteau cu totul altfel față de cum sunt acum. Atunci nu aveam acces la nimic”, a declarat Neti Sandu.

De-a lungul timpului, Neti Sandu a mai apărut cu câte o declarație în presă, a mai fost surprinsă de paparazzi pe la piscină, în rest mai nimic.

Cea mai mare curiozitate a fanilor lui Neti Sandu, satisfăcută. Poartă sau nu perucă

O mare curiozitate a telespecatatorilor, care au constatat că Neti Sanda arată la fel de când o știu la televizor, a fost aceea a părului ei, dacă poartă sau nu perucă.

Mulți considerau că poartă perucă pentru că apărea mereu cu aceiași tunsoare, aceiași culoare. Atunci, Neti Sandu a simțit nevoia să clarifice oarecum lucrurile. A spus că apare mereu cu aceași frizură pentru altfel nu îi stă părul.

De ce are Neti Sandu aceiași tunsoare de 25 de ani

„Nu mă deranjează că lumea îmi spune asta, ci mă surprinde că nu au înţeles acest lucru. Unii vin şi mă trag de păr pe stradă, să vadă dacă e perucă. Alţii mă întreabă de ce mă tund la fel. Pentru că nu stă altfel! Altfel e greu de aranjat. Cred că am fost întrebată de peste o mie de persoane”, spunea atunci Neti Sandu.