De ce nu are copii Rodica Popescu Bitănescu. Este căsătorită de 45 de ani cu Mircea

Rodica Popescu Bitănescu se numără printre cele mai bune actrițe din România. Recent, marea actriță cu râs inconfundabil a împlinit vârsta de 82 de ani, însă nu are moștenitori cui să lase mai departe averea strânsă pe parcursul vieții, dar și talentul inegalabil.

Încă nu s-a aflat de ce nu are copii Rodica Popescu Bitănescu

Subiectul mștenitorilor este unul sensibil pentru actriță, iar expresia ei devine serioasă atunci când îl abordeează, de fiecare dată. A ales să vorbească de câteva ori despre viața fără copii, dar nu a spus niciodată motivul pentru care nu are urmași, deși este căsătorită cu Mircea Bitănescu de mai bine de 45 de ani și a recunoscut că și-ar fi dorit copii.

Întrebată fiind de ce nu are copii, Rodica Popescu Bitănescu în vârstă de 82 de ani a dat un răspuns evaziv, mulţumindu-se să spună că există, într-adevăr, un motiv, dar că acesta este păstrat în intimitate deocamdată.

Rodica Popescu Bitănescu a recunoscut că și-ar fi dorit copii

”Ştii ce suporţi şi atunci când ai copii, şi atunci când nu ai. Deci, fiecare trebuie să se gândească bine la ce face. Eu m-am gândit şi nu discut despre asta. Am şi eu nişte motive. Sunt ale mele. Le ştiu eu. Le ştie Dumnezeu. Poate într-o carte am să le scriu”, a spus actriţa pentru antena3.ro.

”Nu este adevărat că nu mi-am dorit copii. Acel adevăr îl ştiu numai eu şi Dumnezeu. Nu am să vorbesc niciodată despre acest lucru. Este un lucru prea personal. Nu se pune problema că nu am vrut, pentru că eu ador copiii. O să spun numai dacă o să scriu o carte. Acesa este un subiect de roman. Nu am să dezvălui de ce nu am copii, acesta este secretul meu”, declara Rodica Popescu Bitănescu în 2014.