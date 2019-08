Rodica Popescu Bitănescu a împlinit 81 de ani. De ce nu are copii actrița

Îndrăgita actriță Rodica Popescu Bitănescu sărbătorește, luni – 5 august, 81 de ani de existență. Aceasta se poate mândri cu o carieră frumoasă în lumea artistică, iar pe plan personal cu un mariaj care durează de mai bine de patru decenii.

Ce a răspuns Rodica Popescu Bitănescu când a fost întrebată de ce nu are copii

Rodica Popescu Bitănescu împlinește 81 de ani, din care aproximativ 50 de ani i-a petrecut în fața publicului. Artista se poate mândri cu o carieră bogată, cu numeroase proiecte, fie că vorbim de piese de teatru (Micul infern, Cinci femei de tranziție, Gaițele etc.), seriale (Îngerașii) sau filme (Coana Chirița, Dumbrava minunată etc.), dar și cu o căsnicie extrem de frumoasă.

Cu toate astea, mulți s-au întrebat de ce actrița nu are copii. Extrem de discretă, aceasta a preferat să păstreze pentru ea motivul.

„Atunci când te hotărăști să faci ceva, îți iei răspunderea și spui: asta fac! Dacă începi se regreți, nu mai are rost. Trebuie să te gândești bine ce faci. (…) Știi ce suporți și atunci când ai copii, și atunci când nu ai. Deci, fiecare trebuie să se gândească bine la ce face. Eu m-am gândit și nu discut despre asta. Am și eu niște motive. Sunt ale mele. Le știu eu. Le știe Dumnezeu. Poate într-o carte am să le scriu„, a spus actrița, la emisiunea „De-a viața ascunselea” de la Antena 3.

Rodica Popescu Bitănescu: „E bine să ne ocupăm de suflet”

Rodica Popescu și Mircea Bitănescu sunt căsătoriți de aproximativ 45 de ani. Bărbatul i-a devenit în timp cel mai bun prieten, dar și cel mai mare critic din punct de vedere profesional.

„Când sufăr, sunt urâtă, e bine să ne ocupăm de suflet. Eu m-am îndepărtat de oamenii care nu vin la teatru, de prietenii aştia m-am îndepărtat. M-am apropiat de oameni care mă susţin şi pe care îi susţin. Soţul este cel mai bun prieten, dar şi cel mai mare critic. Mă critică, e nenorocire.

Mi-e şi frică să ajung acasă să văd ce o să-mi spună. Dacă nu ne ocupăm de suflet, ne deteriorăm şi trupul. Să lăsăm necazurile la o parte. Râsul vindecă orice„, a spus îndrăgita actriță, într-o emisiune la Antena Stars.