De ce l-a trimis Natalia pe CRBL în exil în locul lui Emil Rengle. Mama vedetei rupe tăcerea

La „Survivor România 2022“ s-au introdus reguli noi! Cea mai dificilă săptămână a show-ului fenomen a început, CRBL din echipa Faimoșilor și Relu Pănescu din echipa Războinicilor fiind aleși de colegi pentru a fi trimiși pe Insula Exilului. De ce l-a ales Natalia, cea care a avut cea mai bună viteză în cadrul probei din ediția de duminică, 20 februarie, pe CRBL în locul lui Rengle, afli în rândurile de mai jos.

Săptămână grea la „Survivor România 2022“. Când credeau că au înțeles jocul și că sunt pregătiți pentru orice provocare, concurenții celor două echipe, Faimoșii și Războinicii, au avut parte de un șoc. Prezentatorul TV Daniel Pavel le-a dat vestea cea mare faimoșilor și războinicilor, anume că doi concurenți, câte unul din fiecare trib, vor fi trimiși în exil.

Cele care au putut face nominalizările au fost concurentele care au avut cel mai bun timp în jocul de Recompensă, adică Natalia Duminică, pentru Faimoși și Ștefania Ștefan, pentru Războinici. Conform alegerilor celor două, primii trimiși în Exil au fost CRBL și Relu Pănescu.

Invitată în emisiunea „La Măruță“, de la Pro TV, soția lui CRBL a declarat că decizia Nataliei a fost una „super-greșită“, precum și că ar fi fost mai bine ca faimoasa să se consulte mai întâi cu echipa.

„Am emoții, nu știu cum este insula. Nu înțeleg, nu este ușor. Nu am înțeles nici eu, nu am fost atentă la ce a spus Laura în consiliu. Nu mă puteam concentra (n.r. din cauza veștii exilului). Am primit mesaje de la oameni pe Instagram, atunci mi-am dat seama că totul a fost din timp. Nu știu.

Dacă te-ai pune în locul lui CRBL, ce ai face? Oricare… Pentru mine a fost un șoc. De ce, pentru ce? A fost o decizie super-greșită pentru echipă. Războinicii erau super-fericiți, au și mulțumit. Oarecum înțeleg decizia, dar cred că era mai bine să se sfătuiască cu echipa. Eu așa aș face, personal“, a mărturisit soția lui CRBL la Pro TV.