De ce este singură, de fapt, Mihaela Tatu. Reacția fostei vedete TV la 58 de ani

Mihaela Tatu nu mai activează în televiziune, iar viața ei s-a aranjat într-un alt fel. La vârsta de 58 de ani se simte împlinită în viața personală și profesională, deși aceasta este singură. În viața ei nu există un el, dar pentru Mihaela Tatu asta nu este nicidecum o neîmplinire. Vedeta iubește viața și se bucură de ea cu toată ființa.

Mihaela Tatu a prezentat emisiuni de succes, dar pentru ea televiziunea este acum un capitol lăsat în urmă. Mihaela Tatu are alte proiecte și o viață care curge firesc. Fosta prezentatoare a spus și de ce în viața ei nu există o prezență masculină.

„Am alte priorități și alte valori. Asta nu înseamnă că nu poate să fie cineva în viața mea. Ce are una cu alta? Este stupid totul! Am declarat că sunt singură pentru că nu am timp să mă ocup de această latură a existenței mele. Dacă o să fie cineva să vină în viața mea e bine, dacă nu, asta este. Nu e un capăt! Viața este un tot! E un tot care îți aduce împliniri.

Nu e cineva. Și? Care este problema? Atât timp cât tu, ție ți-e bine cu ființa ta… Iubirea este tot, e un altceva decât iubirea dintre un bărbat și o femeie. Viața mea curge firesc, normal, între prieteni, râd mult, călătoresc mult, mă bucur de fiică-mea. Viața mea curge frumos!

În momentul în care va apărea un el, probabil că se va colora mai mult. Dar asta nu înseamnă că în clipa asta sunt nefericită sau neîmplinită”, a dezvăluit fosta prezentatoare TV pentru cancan.ro.