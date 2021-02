De ce e bine să pui lapte în ceai. Explicația de necrezut a specialiștilor

Laptele e preferat doar de unii în combinație cu ceaiul. Care sunt efectele acestui ingredient și de ce e bine să-l adaugi în băutura ta caldă? Iată părerea specialiștilor!

De ce e bine să bei ceaiul cu lapte?

Ceaiul băut cu lapte reprezintă una din tradițiile vechi și respectate cu strictețe de către britanici în special, cu toate astea poporul român nu mai este un consumator înrăit de ceai. Mulți își amintesc din copilărie cum dimineața nu începea fără o ceașcă de ceai și pâine cu dulceață.

Acum, alegerile sunt altele, iar majoritatea preferă să-l consume vara, sub forma unei băuturi reci. Deși unele combinații alimentare par inițial ciudate, lucrurile prind contur abia după. Ceaiul negru e perfect alături de puțin lapte, care-l ajută să-și schimbe total gustul și să devină mai plăcut pentru cei care nu iubesc tipul acesta.

Ce se întâmplă după doar o ceașcă?

O ceașcă de ceai băută în timpul mesei scade cu 10-60% absorbția de fier din alimente sau suplimente pe o perioadă de 45 de minute, iar cel negru e cel mai puternic inhibator al absorbției fierului. Specialiștii recomandă evitarea consumului de ceai atunci când la masă avem carne, pește, ficat sau legume verzi.

„Cum putem scăpa de acest inconvenient? Punând lapte în ceai, după metoda englezească. Taninurile se vor lega de proteinele din lapte și în felul acesta fierul rămâne neafectat. Altă soluție ar fi să evităm să bem ceai atunci când consumăm produse bogate în fier: carne, pește, ficat, legume cu frunze verzi (spanac, pătrunjel)”, a explicat medicul nutriţionist Mihaela Bilic, pe o reţea de socializare.

Valori nutriționale

Valoare per

100 g

100 g

Calorii (kcal) 1

Lipide totale 0 g

Lipide saturate 0 g

Lipide polinesaturate 0 g

Lipide mononesaturate 0 g

Colesterol 0 mg

Sodiu 3 mg

Potasiu 37 mg

Carbohidrați 0,3 g

Fibre alimentare 0 g

Zahăr 0 g

Proteine 0 g

Cafeină 20 mg

Vitamina A 0 IU Vitamina C 0 mg

Calciu 0 mg Fier 0 mg

Vitamina D 0 IU Vitamina B6 0 mg

Vitamina B-12 0 µg Magneziu 3 mg

Istorie

„Bautura obtinuta din frunzele de ceai are radacini adanc infipte in legendele Chinei. Se spune ca legendarul imparat chinez Shennong astepta sa se raceasca un bol cu apa fierbinte, cand o pala de vant a aruncat cateva frunze de ceai in apa clocotita, schimbandu-i gustul si coloritul. Potrivit legendei, aceasta intamplare avea loc in anul 2737 i.Hr.

Primele dovezi concrete legate de consumul de ceai dateaza din secolul II i.Hr. Cuvantul care denumeste ceaiul in dialectul mandarin, cha, apare pentru prima oara abia in secolul X d.Hr., asa ca este dificil de stabilit o data concreta. Ceaiul negru apare chiar mai tarziu, tot in China, intr-o zona muntoasa numita Lapsang. Arbustii de ceai se numeau Suchong si din alaturarea celor doua nume a aparut prima varietate cunoscuta de ceai negru: Lapsang Suchong”, arată secom.ro.